2025年10月からスタートする「地域共創科目」。1年次生全員が必修科目として受講する。集まったテーマは40を超え、学生達は各フィールドで様々な方々との出会いを通じて各テーマに一緒に取り組んでいく。「地域共創科目」の一環として、10月5日(日)にしあわせの村のシルバーカレッジで「地域共創フェス」のイベントを行う。お笑い芸人によるトークイベントや音楽ライブも行われる予定。地域の方々と学生達の接点作りをめざす。

また、神戸市北区長・北神担当区長の挨拶も行う予定。両区とも「地域共創科目」を一緒に取り組んでいく。各ブースも設置され、ネッツトヨタ神戸、ビークルファンのブースでは電動トゥクトゥク等の乗り物も体験でき、神戸市北区の移動支援について考えていく。

目的

●神戸親和大学が10月から開講する「地域共創科目」の認知拡大

●地域住民と学生・企業・行政との接点づくり

●神戸市北区の重要課題である「移動支援」への関心促進

日時・時間・場所

●10月5日(日) 13時～16時

●しあわせの村・シルバーカレッジ 〒651-1106 神戸市北区しあわせの村1番16号

イベント内容

(1)13:00-13:15 オープニング挨拶

(2)13:20-13:40 月亭八光氏(吉本興行所属)トークショー

(3)13:50-14:20 227×伊藤花りん氏による サンドアートコンサート

(4)14:30-15:30 パネルディスカッション 「地域共創科目」と北区のウェルビーイング

(5)15:35-15:50 エンディング挨拶

(6)ワークショップ 15時20分～16時50分

「学校と地域の共創」～部活動の地域展開について考える～

ブースコーナー

(1)学生・地域共創ブース

(2)おもちゃ王国体験ブース

(3)ネッツトヨタ神戸ブース

(4)ビークルファンブース

※「地域共創フェス」の詳細は神戸親和大学のHPをご覧ください。

※本内容は変更になる場合がございます。