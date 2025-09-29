「FaW TOKYO 秋 2025」でファッション業界の未来体験を！アパレル特化型クラウド「Fuku296」上で生成AIプラットフォーム「Maison AI」が利用可能に。

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、エムシーファッション株式会社（以下 エムシーファッション社）が提供するアパレル特化型クラウドサービス「Fuku296」において、自社の生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」が利用可能になったことをお知らせします。これによりFuku296のユーザーは、クラウド上で企画データを管理しながら、Maison AIの「AIデザイン」や「AIチャット」といった生成AI機能をシームレスに活用できるようになります。

さらに、2025年10月1日（水）から3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される日本最大級のファッションBtoB展示会「FaW TOKYO 秋 2025」では、エムシーファッション社のブースにて、本連携機能を実際に体験できるデモンストレーションを実施します。

オーセンティックAI社は、「人とAIがそれぞれの強みを発揮し、創造性と生産性を飛躍的に向上させる社会の実現」を目指し、ライフスタイル小売・卸市場に特化した生成AIプラットフォーム「Maison AI」を提供しています。さらにツール提供だけでなく、企業のAI活用を「伴走型」で支援し、お客様が抱える課題を共に考え、AI技術による事業変革を後押しも行っています。

◆アパレル企画の「創造」と「管理」を統合

今回の連携により、Fuku296が持つ「企画データの一元管理」と、Maison AIが得意とする「アイデア創出・ビジュアル生成」が一つのプラットフォームで完結。ユーザーは複数サービスを行き来する必要がなくなり、Fuku296にログインするだけで、Maison AIを使ったアイデア出しから企画情報の蓄積・共有まで一気通貫で行うことが可能になりました。

このシームレスな統合は、企画担当者の業務負荷を大幅に軽減するとともに、より創造的な業務に集中できる環境を提供。オーセンティックAI社は、今回の共創を通じて、アパレル業界における生成AIの社会実装をさらに推進してまいります。

◆世界最大級のファッション展「FaW TOKYO」で体験

本連携機能は、2025年10月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FaW TOKYO 秋 2025」のエムシーファッション社ブース（東6ホール／小間番号A27-40）にて、実際に体験いただけます。

そしてMaison AIは、画像生成AI「Nano Banana（ナノバナナ）」やテキスト生成AI「GPT-5」など、最新のAIモデルをいち早く取り入れながら進化を続けています。デザイン業務からバックオフィスまで幅広い領域で活用可能なことから、すでに多くのファッション関連企業に導入いただいており、現場では業務効率化にとどまらず、新しいビジュアル提案の創出にも貢献しています。さらに、経営層を対象とした生成AI導入研修にも活用され、戦略レベルでのAI活用を後押し。ブースでは、こうした多彩な活用シーンを支えるMaison AIの力を、実際の操作を通じて体感いただけます。



「FaW TOKYO 秋 2025」会場にお越しいただき、エムシーファッション社ブースにてMaison AIが描き出す未来のファッションに触れてみてください。

■「FaW TOKYO 秋 2025」開催概要

・日程：2025年10月1日（水）～10月3日（金）

・会場：東京ビッグサイト

・主催：RX Japan株式会社

・公式サイト：https://www.fashion-tokyo.jp/(https://www.fashion-tokyo.jp/)

※公式サイトでは、無料で来場登録が可能です



■「Maison AI」体験ブース情報

・東6ホール ＜小間番号A27-40＞エムシーファッションブース

■Fuku296 サービス概要

エムシーファッション社が提供する「Fuku296」は商品開発・企画工程に係る業務を効率化するアパレル特化型のクラウドサービスで、下記機能を搭載しています。

１.企画データの蓄積・管理機能

社内に散在する企画関連情報を一元管理し、いつでもどこでもスムーズに確認・更新できる環境を提供。業務負荷軽減と情報資産の活用につなげます。

２.コミュニケーション機能

必要なやり取りやタスク・スケジュール管理を集約することで、確認工数を削減し、認識齟齬を防止します。

３.MDマップ生成・サンプル発注機能

登録された企画情報をもとに、柔軟かつスムーズにMDマップ生成やサンプル発注を可能にし、業務効率を向上させます。



「Fuku296」サービス公式サイト：https://www.fuku296.com/about(https://www.fuku296.com/about)

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-5）やClaude 4 Sonnet、Nano Bananaをはじめとする14つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、MaisonAIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト：https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)

■MaisonAIの導入実績と広がる活用

・約50社・累計8,000名以上が利用

・累計利用文字数は21億文字、画像生成は120万枚

・AIエージェントの作成数は2,900体に到達

すでに多くの企業が、Maison AIを通じて生成AIの全社導入を進めることで、大幅な事業効率化や新たなビジネス機会の創出を実現しています。

※実績は、2025年2月時点のもの

■「Maison AI」の特徴

１.複数AIモデルのシームレス活用と透明性

ChatGPT、Google Gemini、Claudeなどの文章生成AIはもちろん、Flux、Stable Diffusionを活用した画像生成AIまで、さまざまなモデルを一つのプラットフォーム上で利用可能。目的に応じてモデルを使い分けることが可能なほか、使用している生成AIモデルを利用者に対して常に開示することで、安全・安心かつ透明性の高い利用環境を実現します。



２.組織の規模や用途に応じて使える柔軟なワークスペース機能

チーム単位から部門、全社まで、あらゆる組織レベルや、目的に応じて共同作業が可能なワークスペースを作成可能。ワークスペースにメンバーを招待し、複数名で同時に活用することで、企業の成長や活用範囲に合わせて柔軟に拡張できます。



３.AI導入・活用を支援する、一貫サポート体制

AI導入を担う社内チームと連携し、導入・活用に向けた戦略設計から運用サポートまでを伴走。企業ごとの課題や目的に応じて柔軟にカスタマイズし、AI活用を着実に推進します。



Maison AIは単なるツールの提供にとどまらず、“企業のAI化を進めるパートナー”として選ばれています。これから本格的にAIを活用したい企業にとってMaisonAIは、AI時代の新たな競争力をいち早く手にするための革新的なソリューションです。

■エムシーファッション株式会社について

エムシーファッション株式会社（MC Fashion Co., Ltd.）

住所：東京都港区芝浦3-16-16 住友不動産田町ビル東館

事業：衣料品・雑貨・靴等の製造販売、並びにこれらの営業・生産進捗管理・受渡 事務処理業務の受託、付帯するサービス、システム等の提供販売

代表： 西川 信一

公式サイト：https://www.mcf.co.jp/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact