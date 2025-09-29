「ヤングアニマルWeb」人気作品『かさねがさねの初恋ですが』1巻無料キャンペーン実施！！
株式会社白泉社
「ヤングアニマルWeb」人気作品『かさねがさねの初恋ですが』（もろみ新 白泉社）キャンペーン！！1巻無料キャンペーン実施！！
10/6(月)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【『かさねがさねの初恋ですが』（もろみ新 白泉社）あらすじ】
事の発端は幼い日の約束――「大きくなったら結婚しよう」…って、そんなこと言ったっけ!?
4人の美少女JKが初恋を捧げるのは…幼馴染の新人教師!?
事の発端は幼い日の約束――「大きくなったら結婚しよう」…って、そんなこと言ったっけ!?
すっかり忘れて教師として地元に帰ってきた環緒は、成長した幼馴染4人娘に迫られタジタジで…!?
目指すは最高の青春!! 純度120％でドタバタなラブ・ロワイアル(ハート)
【ヤングアニマルWeb】『かさねがさねの初恋ですが』はこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/bbe2d89c05736
【コミックス情報】１～3巻好評発売中！！
■著者名： もろみ新
■ISBNコード：9784592165934
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：759円（本体690円＋税10%）
■発売日：2025.1.29
４人の美少女JKが初恋を捧げるのは…幼馴染の新人教師!?事の発端は幼い日の約束――「大きくなったら結婚しよう」…って、そんなこと言ったっけ!?すっかり忘れて教師として地元に帰ってきた環緒は、成長した幼馴染4人娘に迫られタジタジで…!?目指すは最高の青春!!純度120％でドタバタなラブ・ロワイアル☆