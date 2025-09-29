「ヤングアニマルWeb」人気作品『かさねがさねの初恋ですが』1巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)︎もろみ新／白泉社

「ヤングアニマルWeb」人気作品『かさねがさねの初恋ですが』（もろみ新 白泉社）キャンペーン！！1巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

10/6(月)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『かさねがさねの初恋ですが』（もろみ新 白泉社）あらすじ】

4人の美少女JKが初恋を捧げるのは…幼馴染の新人教師!?

事の発端は幼い日の約束――「大きくなったら結婚しよう」…って、そんなこと言ったっけ!?

すっかり忘れて教師として地元に帰ってきた環緒は、成長した幼馴染4人娘に迫られタジタジで…!?

目指すは最高の青春!! 純度120％でドタバタなラブ・ロワイアル(ハート)

【ヤングアニマルWeb】『かさねがさねの初恋ですが』はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/bbe2d89c05736

【コミックス情報】１～3巻好評発売中！！

『かさねがさねの初恋ですが 1』（もろみ新 白泉社）書影『かさねがさねの初恋ですが 1』

■著者名： もろみ新

■ISBNコード：9784592165934

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.1.29

