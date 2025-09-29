激闘の結末を、君の目で確かめろ！　「SFL: Pro-JP 2025」、「CAPCOM CUP 12/SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025」券売情報公開！

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」、「CAPCOM CUP 12/ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の券売情報を公開！

株式会社カプコン・「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」、「CAPCOM CUP 12/ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の券売スケジュール

抽選販売受付開始：10月10日（金）18:00

抽選販売受付終了：11月4日（火）23:59

当選連絡：11月11日（火）15:00

先着受付開始：11月12日（水）19:00

先着受付終了：12月21日（日）23:59

座席発表：12月25日（木）19:00

一般販売開始：12月25日（木）19:00

・「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 プレイオフ/グランドファイナル」

「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は大ヒット対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した、日本最高峰のカプコン公式チームリーグ戦です。



2018年より始まり、8シーズン目を迎える2025年シーズンは、引き続きシリーズ最新作『ストリートファイター6』で開催、全12チームが参画し優勝をかけて激闘を繰り広げます。

■公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/

■開催日程

プレイオフ：2025年12月13日（土）、14日（日）

グランドファイナル：2026年1月31日（土）

※「プレイオフ」はオンライン開催となります。

※DAY 1、DAY 2それぞれの勝ち抜けチームが「グランドファイナル」へ進出します。

■グランドファイナル会場

パシフィコ横浜 展示ホールD

住所：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

■会場観戦チケット(抽選販売) 2025年10月10日（金）よりローチケで受付開始

・S席価格：12,000円(税込)＋手数料

・A席価格：8,000円(税込)＋手数料

・B席価格：6,000円(税込)＋手数料

■Live視聴チケット（日本語／英語 実況） 2025年11月12日（水）よりSPWNにて販売開始

・「プレイオフ DAY 1」+「プレイオフ DAY 2」+「グランドファイナル」Live視聴チケットセット

価格：6,000円(税込)＋手数料

・「プレイオフ」Live視聴チケットセット

価格：5,000円(税込)＋手数料

・「プレイオフ DAY 1」単日Live視聴チケット

価格：3,000円(税込)＋手数料

・「プレイオフ DAY 2」単日Live視聴チケット

価格：3,000円(税込)＋手数料

・「グランドファイナル」単日Live視聴チケット

価格：4,000円(税込)＋手数料

※プレイオフは【2026年1月24日（土）、1月25日（日）】、グランドファイナルは【2026年2月14日（土）】に、 YouTube/Twitchにて無料配信がございます。

※本イベントの詳細やチケット販売に関する注意事項はストリートファイターリーグ公式サイトや各プラットフォーム券売ページを必ずご確認の上、ご購入ください。

・「CAPCOM CUP 12」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」

「CAPCOM CUP 12（カプコンカップ トゥウェルブ）」は『ストリートファイター6』で行われる世界最高峰の公式世界大会で、2026年3月11日（水）～15日（日）にわたり両国国技館で開催されます。

世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2025」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

『ストリートファイター6』開発チーム描き下ろし「CAPCOM CUP 12」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」のキービジュアルも公開！

■公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/

■開催日程

2026年3月11日（水）～15日（日）

■会場

両国国技館

住所：〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3-28

■会場観戦チケット(抽選販売) 2025年10月10日（金）よりローチケで受付開始

3月11日（水）～13日（金）「CAPCOM CUP 12 予選」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 予選」

【升席（1～3人用）】

・SSS席（前方）：10,000円（税込）+手数料

・SS席（中央）：8,000円（税込）+手数料

・S席（後方）： 6,000円（税込）+手数料

【スタンド席】

・A席 （スタンド前方）：2,000円（税込）+手数料 ※予選期間中は自由席

・B席（スタンド後方）：2,000円（税込）+手数料 ※予選期間中は自由席

・C席 （後方3列）：2,000円（税込）+手数料 ※予選期間中は自由席

3月14日（土）～15日（日）「CAPCOM CUP 12 TOP16-FINAL」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 決勝」

【升席（1～3人用）】

・SSS席（前方）：20,000円（税込）+手数料

・SS席（中央）：16,000円（税込）+手数料

・S席（後方）：12,000円（税込）+手数料

【スタンド席】

・A席 （スタンド前方）：6,000円（税込）+手数料

・B席（スタンド後方）：4,000円（税込）+手数料

・C席 （後方3列）：2,000円（税込）+手数料

■Live視聴チケット 2025年11月12日（水）よりSPWNにて販売開始

・「CAPCOM CUP 12 TOP16-FINAL」＋「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 決勝」Live視聴チケットセット

価格：6,000円(税込)＋手数料

・「CAPCOM CUP 12 TOP16-FINAL」単日Live視聴チケット

価格：4,000円(税込)＋手数料

・「SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025 決勝」単日Live視聴チケット

価格：4,000円(税込)＋手数料

※3月11日（水）～13日（金）「CAPCOM CUP 12」/「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」の予選の模様は、CAPCOM公式YouTube/Twitchにて無料LIVE配信(日本語/英語実況)を行います。

※3月14日（土）「CAPCOM CUP 12」の決勝、3月15日（日）「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」予選2日目/決勝の模様はCAPCOM公式 YouTube/Twitchにて、3月21日（土）～22日（日）に無料配信がございます。

・伝説的プロレスラー！ ケニー・オメガさんの出演が決定！

「CAPCOM CUP 12」/「SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025」に 『ストリートファイター6』Year 3のキャラクター紹介映像でもおなじみ、伝説的プロレスラー！ ケニー・オメガさんの出演が決定しました。

・好評につき、「CAPCOM CUP 12」でも、選手グリーティングイベント「BACKSTAGE TOUR」の実施決定！

今シーズンも平日限定で、選手練習エリアを見学可能なバックステージツアーを開催します！

憧れの選手と写真撮影ができるチャンス！

選手に加え、ケニー・オメガさんも参加！ ぜひ平日も会場観戦におこしください！