スマート入退出サービス「Smaview 2.0」が英語・中国語での対応を開始｜民泊や高級物件における外国人利用者増加のニーズに応える

株式会社ＦＬＩＥ

中古住宅の売買プラットフォーム「FLIE（フリエ）」及び、不動産DX支援事業を展開する株式会社FLIE（本社：東京都中央区・代表取締役社長：井上正賀）は、スマート入退出サービス「Smaview 2.0」において、日本語に加えてスマートフォン上で英語および中国語で表示が可能となる多言語対応を2025年9月から開始いたしました。

このアップデートにより、外国人からの需要が増加している民泊利用や、タワーマンションをはじめとした高級物件の内見シーンでの対応強化を図ります。

英語（予約画面）英語（解錠画面）中国語（予約画面）中国語（解錠画面）

多言語対応に至った背景

近年、訪日外国人旅行者数の増加に伴い、外国人の民泊利用も年々増加しています。民泊における届出住宅数は過去最高を記録しており、観光庁の統計によると、2025年7月15日時点で33,618件となりました。(※1)

また、首都圏を中心としたタワーマンションなどの高級住宅でも、外国人による物件の視察が増えており、日本語以外での内見案内のシーンが増えています。

旅行者による民泊物件の入退出、および住宅内見において入退出管理サービスを提供している「Smaview 2.0」でも、英語や中国語でのご案内・操作環境の整備が急務となっています。こうした状況を受け、予約情報画面や解錠画面などサービス利用に関する一連の表示を多言語化し、外国人利用者にとって直感的に操作できる環境を実現しました。

(※1.住宅宿泊事業法の施行状況/宿泊者の国籍別内訳｜minpaku 観光庁)

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/construction_situation.html

「Smaview 2.0」 アップデートのポイント

対応言語の追加

「英語」と「中国語」を新たにサポート。既存の日本語表示を含めて3か国語での表示が可能に。

自動言語切り替え

スマートフォン本体の言語設定を読み取り、自動で適切な言語（日本語／英語／中国語）に表示を切り替え。

ユーザーによる手動切り替え操作は不要です。

利便性の向上

民泊ゲストや外国人による内見において、入退出操作時の言語障壁を低減。利用者からの問い合わせ・混乱も抑制されます。

スマート入退出サービス 「Smaview 2.0」 について

オートロックを含むあらゆる物件においてスマホのWEBアプリで簡単解錠ができ、管理者は物件の出入りをリアルタイムで管理できる次世代のスマート入退出サービスです。

オートロックを含めた物件の解錠サービスとしてはグループ会社にて特許を取得しており、高い独自性を誇ります。アプリのインストール等の面倒な作業は不要で、スマートフォン上のWebアプリケーションから、シームレスにエントランスや玄関ドアを解錠できます。直感的な操作性で、スマートフォン一つで簡単に入室することが可能です。

◆解錠の流れ（オートロックの場合）

１.案内されたリンクからスマートフォンで「Smaview 2.0」へアクセス

２.オートロックのインターホンで部屋番号を入力し呼び出しボタンを押す

３.スマートフォン上の「タップしてOPEN」をタップしオートロックを解錠

４.玄関ドア前でスマートフォン上の「OPEN」をタップして玄関ドアを解錠

◆ 解錠方法紹介（動画）

https://www.youtube.com/watch?v=mfSx9MHdj20

※スマートフォン上の操作画面は一部異なる場合があります

◆「スマビュー」公式ホームページ

https://lp.smaview.cloud/

「Smaview 2.0」 導入のメリット

◆物理鍵の管理が不要に

物理鍵の管理は、多くの企業にとって煩雑で時間とコストを要する課題です。「Smaview 2.0」は、鍵をデジタル化することでセキュリティを強化し、管理の手間を大幅に削減します。

◆工事不要で最短10分簡単取り付け

オートロック共用部分や部屋内など機器の取り付けにおいて工事は一切不要、最短10分で簡単取り付けが可能です。

◆入退室管理システム「Smaview Cloud」で安心・安全な運用を実現

全ての入退室記録は、管理システム「Smaview Cloud」へリアルタイムで連携されます。

管理者は、誰がいつ入退室したかを詳細に把握でき、不正利用の防止や迅速なトラブルシューティングが可能になります。管理画面は直感的なUIデザインで、必要な全ての操作を1つの管理画面にまとめました。

smaview_管理画面

株式会社FLIE 企業概要

「不動産業界の新しい常識へ」をビジョンに、中古不動産売買プラットフォーム「FLIE（フリエ）」を運営しております。また、不動産売買に関わる業務のデジタル化や、業界全体の効率化への貢献といった新たな価値創造にも取り組んでいます。

会社名：株式会社FLIE

代表者：代表取締役社長 井上 正賀

本社所在地：東京都中央区京橋1-1-5 セントラルビル 3階

設立：2019年11月

資本金：10百万円

主な事業：不動産売買プラットフォーム事業、不動産DX支援事業

URL：https://flie.jp/