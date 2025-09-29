りんくうアウトレット ギネス世界記録(TM)挑戦を皮切りに10月は毎週末全力で遊べるイベント盛りだくさん！「りんくう海辺の映画館」やシルバニアファミリー撮影会など開催

三菱地所・サイモン株式会社

りんくうプレミアム・アウトレット（所在地：大阪府泉佐野市 運営：三菱地所・サイモン株式会社）は、11月に開業25周年を迎えるにあたり、周年イヤーを地域の皆様やご来場のお客様と共に楽しみながら盛り上げるべく、10月の月間を通して参加型イベントを毎週末開催します。

25周年イヤーの本格幕開けとして、10月5日（日）にお客様や従業員参加型のギネス世界記録(TM)に挑戦するダンスイベントを開催します。以降、絶景マジックアワーを楽しめる野外シネマイベント「りんくう海辺の映画館」や、同じく25周年を迎える「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」内「シルバニアパーク」とコラボしたシルバニアファミリーイベント、写真映えする25周年特別フォトスポットなど、りんくうプレミアム・アウトレットらしさを活かした多彩なイベントが目白押しです。

10月中旬は秋物がお得な「Awesome Autumn Sale」も開催予定で、どの週末に訪れても、お得なアウトレットショッピングもイベントも全力でお楽しみいただける一か月です。

「りんくう海辺の映画館」昨年度開催時の様子シルバニアファミリーワークショップ イメージ

＜10月のイベント一覧＞ ※開催期間順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/642_1_d74f6d199f9a37d60f2370c2e0efc109.jpg?v=202509290358 ]

なお、その他にも10月ならではのハロウィーン装飾や、りんくうプレミアム・アウトレット近隣で開催される「泉州よさこい ゑぇじゃないか祭り」（10月13日（月・祝））といったイベントも合わせてお楽しみいただけます。

当施設の開業25周年のテーマは「One and Only」。ご来場いただく皆様にとって唯一無二のアウトレットモールであり続けることを目指し、25周年のりんくうプレミアム・アウトレットを楽しみつくす様々なコンテンツをご用意してお待ちしております。

各イベント概要

※天候により、開催内容が変更・中止となる場合があります。最新情報は施設WEBサイトをご確認ください。

https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/

1．25周年特別ライトアップ

25周年を彩る特別なプロジェクション演出がシーサイドパークに登場！「りんくうプレミアム・アウトレット25th Anniversary」の大きなロゴマークや、「海」「さざ波」「夕焼け」「波風」などをテーマにした光のグラデーション演出やムービングライトが周囲のヤシの木をカラフルに照らし、シーサイドパーク全体が思わず写真に撮りたくなるようなフォトスポットに変身します。

・展開期間：10月1日（水）～11月30日（日） ※一部2026年1月13日（火）まで

・展開場所：シーサイドエリア2F シーサイドパーク

2．「りんくう海辺の映画館」

昨年初開催時に500人が参加した、海と空を望むシーサイドで人気映画を鑑賞できる野外シネマイベント「りんくう海辺の映画館」を今年も開催します。大阪湾と関西空港を望む開放的な芝生広場「シーサイドパーク」で、笑ったり声出しOK、飲食OKの自由なスタイルで、お子様から大人まで人気映画『怪盗グルーのミニオン超変身』を鑑賞できます。

イベント直前の日没前には、”夕陽100選”にも選ばれた、魔法のように美しい空「マジックアワー」が見られるチャンスも。ここでしか体験できない特別な映画鑑賞の時間をお楽しみください。

昨年度開催時の様子マジックアワーを楽しみながらの映画鑑賞

・開催日時：10月11日（土）18:00上映開始 ※16:00開場

・開催場所：りんくうプレミアム・アウトレット シーサイドエリア シーサイドパーク内

・上映作品：「怪盗グルーのミニオン超変身」（イルミネーション・スタジオ 2024年）日本語吹き替え版

・参加費用：無料

・参加方法：全席自由、当日先着順（500人）

・主催：りんくうプレミアム・アウトレット

※本イベントは「泉佐野フィルムフェスvol.2」の特別プログラムです。「泉佐野フィルムフェス vol.2」についてはこちら(https://izumisano-film.com/)

・上映：ねぶくろシネマ実行委員会

・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/sp/seacinema/

・備考：

・雨天／荒天時は10月12日（日）に順延予定です。順延／中止の場合は前日17時までにWEBサイトにてご案内します。

・芝生エリアでの観覧のため、敷物をお持ちください。

・椅子、テーブル、テントなどのお持ち込みはご遠慮ください。

・大きな手荷物は場内コインロッカーなどに預けてご参加ください。

３．シルバニアファミリーさつえい会＆ワークショップ

(C) 2024 Universal Studios. All Rights Reserved.マジックアワーを楽しみながらの映画鑑賞

りんくうプレミアム・アウトレットと同じく今年開園25周年を迎えた体験型農業公園「堺・緑のミュージアム ハーベストの丘」（以下「ハーベストの丘」）内にある、「シルバニアパーク」とのコラボイベントを開催します。

シルバニアファミリーのショコラウサギの女の子 フレアとの撮影会をはじめ、シルバニアファミリーの衣装を作ることができる「ドレスデコレーションワークショップ」、さらに豪華景品が当たる「シルバニアファミリーくじ」など、ファン必見のコンテンツが盛りだくさんです。

・開催期間：10月25日（土）・26日（日）

・開催時間：

【シルバニアファミリーさつえい会】 各日11:00～、13:00～、15:00～

【ワークショップ・シルバニアファミリーくじ】 各日10:00～17:00 ※整理券配布：10:00～

・場所：メインサイドエリア1F 南広場

・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/news8693.html

・その他：アウトレットとハーベストの丘 両施設をお得に楽しめる特典がもらえるキャンペーンも開催中！

https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/sp/harvest_25th/

ドレスデコレーションワークショップ イメージ

４．【観覧自由】チャールストンダンスに挑戦！ 「りんくう25周年ギネス世界記録(TM)チャレンジプロジェクト」

開業25周年を記念して、りんくうプレミアム・アウトレットでギネス世界記録(TM)へ挑戦！

挑戦するのは、1920年代にアメリカで一世を風靡し、現在もそのステップが人気を博す「チャールストンダンス」に関連する記録です。当施設がアメリカにある港町「チャールストン」の街並みをイメージして造られたことにちなみ、まさにチャールストンを発祥とする「チャールストンダンス」と、関西らしい大阪の熱気や一体感を活かして、お客様参加型のギネス世界記録(TM)「最大のチャールストンダンスレッスン」（チャールストンダンスのレッスンを同時に受けた最多人数）の達成を目指します。

イベントでは、世界的ダンサー・演出家として活躍する振付師TAKAHIRO（上野隆博）さんがゲスト講師として登壇。公募した応募者の皆様、近隣にお住まいの皆様や、大阪エリアのダンス部を擁する学校の生徒などのご参加を予定しており、ご参加されない方でも観覧が可能です。

【詳細は9月9日配信のプレスリリースを参照ください】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000622.000009047.html

・開催日時：2025年10月5日（日）11:00 開始（イベント全体で約2時間を予定）

・開催場所：りんくうプレミアム・アウトレット シーサイドエリア P4駐車場

・ゲスト講師：振付師 TAKAHIROさん

・備考：詳細については以下WEBサイトよりご確認ください。

https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/news8477.html

５．ヤマハ親子バイク体験

TAKAHIROさん

お子様のバイク体験を保護者の方にサポートいただきながら、親子で一緒に運転の楽しさや安全の大切さを体感する「ヤマハ親子バイク教室」を開催します。小・中・高校生を対象にした約60分のレッスンで、操作方法を安全に楽しく学び、随時開催するエンジン始動体験は小学生のお子様がお気軽にご参加いただけます。バイクの知識や免許が無い保護者の方も、インストラクターのアドバイスのもと安心してご参加いただけるイベントです。

写真提供・ヤマハ発動機株式会社

・開催期間：10月18日（土）・19日（日）

・開催時間：各日10:00～16:00

・場所：シーサイドエリア P４駐車場

・主催/運営：ヤマハ発動機株式会社

・その他：60分レッスンは9月28日（日）までの事前申込が必要です。申し込み多数の場合は抽選となります。

・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/news8554.html

６．Rinku Wellness（シーサイドヨガ）

りんくうプレミアム・アウトレットでは、スポーツを通じ、心身、社会的にも健康な「ウェルビーイング」の増進につなげていくことを目的に、開放的なシーサイドエリアでウェルネスイベントを定期的に開催しています。青く広がる海や暮れゆく夕日を見ながら、非日常な空間で心身ともに気持ちよく体験できるシーサイドヨガをお楽しみください。

過去の開催時の様子

・開催日時：10月5日（日）17：00～・18日（土）10：00～ ※雨天時中止

・開催場所：シーサイドエリア内「シーサイドコフーン」

・参加費用：1名1,100円

・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/events/news6898.html

その他セール・イベント

◆「Awesome Autumn Sale」

秋物・冬物ファッションやアウトドアグッズなど、これからの時期に活躍するアイテムをお得にお買い求めいただけるセールを開催します。

・開催期間：10月10日（金）～19日（日）

・WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/sp/202510/

◆「第21回泉州よさこい ゑぇじゃないか祭り」（りんくうプレミアム・アウトレット協賛）過去の開催時の様子

毎年この時期に行われる本祭りでは、全国各地から約2,500名の踊り子が集結。鳴子が鳴り響き、躍動感溢れる「よさこい」を、りんくうプレミアム・アウトレット近隣を含むりんくうタウンエリア7か所で楽しむことができます。

・開催日時：10月13日（月・祝）10:00～16:00 （他一部会場は18：00まで）

・主催：一般社団法人にぎわい夢創りプロジェクト

・WEBサイト：https://nigiwai-p.jp/eejanaika/

【りんくうプレミアム・アウトレット 施設概要】

りんくうプレミアム・アウトレットは、約250店舗の国内外の著名ブランドでショッピングが楽しめる、リゾート感あふれるアウトレットモールです。アメリカの歴史ある港町チャールストンをイメージして造られました。

2000年11月に開業し、今年で開業25周年。2020年に増設したシーサイドエリアには、海に沈む夕日を堪能できる芝生広場やグランピング施設があり、関西空港を対岸に、風に揺れるヤシの木と広い海を見渡せる唯一無二のシーサイドアウトレットへと成長しました。

これまで屋外映画上映やヨガレッスン、ビアガーデンなどシーサイドならではのイベントを開催し、多様なニーズに対応。「りんくうタウン駅」から徒歩6分、空港からも車でおよそ15分と、アクセスのよい「りんくうタウン内」に立地しています。

・所在地：〒598-8508 大阪府泉佐野市りんくう往来南3-28

・営業時間 ：10：00～20：00 ※一部店舗を除く

・定休日：年1回（2月）

・アクセス：南海、JR りんくうタウン駅下車南へ徒歩約6分、関西国際空港よりシャトルバスで約15分

・URL：https://www.premiumoutlets.co.jp/rinku/

【日本上陸25周年を迎えるプレミアム・アウトレット】

アメリカで生まれたプレミアム・アウトレットは、2025年に日本上陸25周年を迎えました。2000年7月に日本第1号店「御殿場プレミアム・アウトレット」（静岡県）を、同年11月に「りんくうプレミアム・アウトレット」（大阪府）を開業し、皆様に支えられながら、現在では国内10施設を展開するまでに成長しました。日本に新たなショッピング文化をもたらしたプレミアム・アウトレットは、これからも進化を続け、お買い物の場にとどまらない、お客様に思い出に残る時間をご提供する場であり続けます。*PREMIUM OUTLETS(R)はSimon Property Group, Inc.の商標です。

URL: https://www.premiumoutlets.co.jp/