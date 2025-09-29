株式会社ブライセン（本社：東京都中央区 代表取締役社長：藤木 優 以下ブライセン） は、オリンパス株式会社様との20年にわたる協業をテーマとした特設ページを公開しました。

ブライセンは2003年より、オリンパスグループの内視鏡開発現場にて技術支援を行っており、

単なるリソース提供ではなく、パートナーとして現場に深く関わり、長期的な信頼関係を構築してきました。

ソフトウェア開発のご支援にとどまらず、

・医用画像AI研究（アノテーション）

・オフショア開発

・その他、サービス/技術支援

など、共創と信頼によって育まれてきた特別なパートナーシップへと発展し、

20年以上の協力関係を継続しています。

本ページでは、これまでの歩みや今後の展望について詳しくご紹介しています。

今後も連載形式で順次公開してまいります。

ぜひ特設ページにてご覧ください。



詳しくはこちら

オリンパス × ブライセン 内視鏡開発支援20年の軌跡と未来への展望

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブライセン DX・xTECH営業部

MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp

TEL：03-6264-7222

住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F

■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/

■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：

https://annotation.brycen.co.jp/