オリンパス株式会社様との協業特設ページ公開のお知らせ
株式会社ブライセン（本社：東京都中央区 代表取締役社長：藤木 優 以下ブライセン） は、オリンパス株式会社様との20年にわたる協業をテーマとした特設ページを公開しました。
ブライセンは2003年より、オリンパスグループの内視鏡開発現場にて技術支援を行っており、
単なるリソース提供ではなく、パートナーとして現場に深く関わり、長期的な信頼関係を構築してきました。
ソフトウェア開発のご支援にとどまらず、
・医用画像AI研究（アノテーション）
・オフショア開発
・その他、サービス/技術支援
など、共創と信頼によって育まれてきた特別なパートナーシップへと発展し、
20年以上の協力関係を継続しています。
本ページでは、これまでの歩みや今後の展望について詳しくご紹介しています。
今後も連載形式で順次公開してまいります。
ぜひ特設ページにてご覧ください。
詳しくはこちら
オリンパス × ブライセン 内視鏡開発支援20年の軌跡と未来への展望
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブライセン DX・xTECH営業部
MAIL：bpo-sales@brycen.co.jp
TEL：03-6264-7222
住所：〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30F
■ブライセンHP： https://www.brycen.co.jp/
■データエンジニアリングサービス（アノテーション、データ収集、データセット）：
https://annotation.brycen.co.jp/