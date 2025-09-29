こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ニデックインスツルメンツ、トークナイゼーション対応セキュリティ認証カードリーダーを開発～クレジットカード情報漏洩リスクを低減し、安全な決裁環境の構築に貢献～
ニデック株式会社のグループ会社であるニデックインスツルメンツ株式会社（以下、当社）は、トークナイゼーション技術を搭載したセキュリティ認証カードリーダーを開発しました。
トークナイゼーション対応セキュリティカードリーダ
近年、サイバー攻撃の高度化に伴い、ネットワーク経由でのクレジットカード情報漏洩の危険性が高まっています。従来のカードリーダーでは、カード番号をICチップや磁気ストライプから直接読み取って決済サーバーに送信しており、このプロセス中に情報が流出するリスクが存在していました。
こうした背景から、当社は情報漏洩の問題を解決するため、カード番号を直接ネットワーク上でやり取りしないトークナイゼーション技術を本製品に導入しました。この技術は、カード番号などの機密情報を、一時的に生成される「ワンタイムトークン」と呼ばれる乱数に置き換えることで、安全性を高めるものです。さらに、別売の暗証番号入力装置（PIN Pad）と連動させることで、カード情報だけではなく、入力された暗唱番号と読み取ったカード情報を組み合わせた情報もトークンに置き換えることが可能で、これにより、さらに高度なセキュリティ対策が実現できます。
本製品は、クレジットカードのICチップと磁気ストライプの両方に対応しており、主に北米・ヨーロッパを中心とした海外のガソリンスタンドや空港のKIOSK端末といった屋外のPOSシステムへの搭載が想定されています。
なお、本製品は米国の決済サーバメーカーとの協業により認証を取得しているため、現時点では米国市場のみでトークンの利用が可能ですが、今後、日本国内においても市場やお客様のニーズに応じて認証取得を進めることで、国内でのサービス展開も視野に入れております。
本件に関するお問合わせ先
ニデックインスツルメンツ株式会社
営業本部 営業第3部 営業第1グループ 03-5740-3004（直通）