「自分の好みにドンピシャ」声優・林勇が歌う黒住憲五「Juggler」、RE:J-POPにて10月1日（水）公開













J-POPのカバー作品を発信する注目の音楽メディア「RE:J-POP」の大型コラボレーション企画として、人気声優の林勇をボーカルに迎えた楽曲を2週連続で公開することが決定いたしました。



「RE:J-POP」は、往年の名曲を現代のアーティストがリアレンジ＆カバーし、新たな世代と世界へ発信する音楽メディアです。今回のコラボレーションでは、『東京リベンジャーズ』のマイキー（佐野万次郎）役や『ハイキュー!!』の田中龍之介役など数々の人気作品に出演し、カラオケ番組での優勝経験も持つなど卓越した歌唱力で知られる声優・林勇をボーカリストとして招聘し、2週連続でカバー楽曲動画を公開いたします。



第2弾として、今回カバーするのは、1983年に発表された黒住憲五の「Juggler」。本楽曲は、「RE:J-POP」で既にカバーされている「白い夏」のシングルB面にも収録されており、シティポップファンの間で根強い人気を誇る一曲です。アレンジは、原曲が持つ落ち着いたグルーヴと、ジャズの要素が溶け込んだ洗練されたサウンドを最大限に尊重し、林勇の表現力豊かな歌声で楽曲の魅力を引き出すことに注力しています。



林勇自身も、本楽曲を聴いた際に「一回で『いい曲だな、歌いたい』と思うほど自分の好みにドンピシャだった」と語り、その初期衝動ともいえる楽曲との出会いは、大人の色気を感じさせる繊細なボーカルワークに見事に昇華されています。公開済みの第1弾カバー「ガッチャマンの歌」と合わせ、林勇のボーカリストとしての多面的な魅力を存分にご堪能いただき、今後の「RE:J-POP」にもご注目ください。



■公開情報

動画タイトル: Juggler(Covered by 林勇) | Official Cover Audio

プレミア公開日時: 2025年10月1日（水） 21:00

URL:











第1弾：ガッチャマンの歌(Covered by 林勇) | Official Cover Audio

■林勇 プロフィール父親が宝くじで500万円を当てたことがきっかけで5歳で劇団ひまわりに所属。子役でテレビドラマやCMに出演し、その頃から声優で洋画吹き替えを中心に多数出演している。幼き頃からの夢であった歌手になる為日本工学院専門学校で音楽を学び2013年、太田雅友とのユニット「SCREEN mode」を結成。Lantisよりデビュー。代表作は「東京リベンジャーズ 」「ハイキュー!!」「101匹わんちゃんストリート 」など。■「RE:J-POP」 について(運営：コロムビアソングス株式会社)“J-POPの名曲を現代にもう一度”往年の名曲を現代の優れたアーティストがリアレンジ＆カバーすることで、新たな世代、そして世界へ発信する音楽メディアブランド 。若手イラストレーターが手掛けるアニメーション付きのミュージックビデオで、視覚的にも楽曲の魅力を伝えている 。YouTube : https://www.youtube.com/@REJPOPX : https://x.com/rejpop_officialTikTok : https://www.tiktok.com/@rejpop.officialInstagram : https://www.instagram.com/rejpop.official/niconico : https://www.nicovideo.jp/user/140905802/video[ ニュースリリースに関するお問い合わせ先 ]コロムビアソングス株式会社(フェイス・グループ)TEL：03-5962-6992(代表) FAX：050-3606-6820E-mail：re-jpop@columbia.co.jp