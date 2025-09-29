エクセディグループ、英Electrogenic社との協業により、クラシックMini向けEVコンバージョンキット用モータ開発に着手

株式会社エクセディ

株式会社エクセディ（代表取締役社長：吉永 徹也、本社：大阪府寝屋川市、東証プライム上場）のグループ会社であるEXEDY Clutch Europe Ltd.（以下、EXEDY Clutch Europe）はこの度、

英国のクラシックカーEVコンバージョン専門企業であるELECTROGENIC LTD.（以下、Electrogenic社）と提携いたしました。この提携により、EXEDY Clutch Europeは、Electrogenic社が開発するクラシックMini向けEVコンバージョンキットに搭載される高性能アキシャル・フラックスモータ「AFT140i」の専用仕様開発に着手したことをお知らせいたします。

エクセディグループは、電動車両向け製品の開発に引き続き注力し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指します。

本キットに搭載される「AFT140i」モータの特長について

「AFT140i」モータは、EXEDY Clutch Europeの「Saietta Electric Drive」が開発した、インバータ内蔵型のアキシャル・フラックスモータです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141550/table/49_1_ffe2b0a2911892e7c7aa0841722e585c.jpg?v=202509290327 ]

Electrogenic社のSDV技術（制御ソフトウェア）「EG-OS」と組み合わせることで、「AFT140i」モータの性能を最大限に引き出し、クラシックMiniに現代的なドライビング体験をもたらします。

Electrogenic社 CEO スティーブ・ドラモンド氏コメント

EXEDY Clutch Europeとの提携を発表でき光栄です。「AFT140i」モータは革新的なコンパクトさと能力を持ち、当社のEG-OSソフトウェアと組み合わせることで、幅広い市場での大きな可能性を秘めています。エクセディグループとの協業を通じて、EVパワートレイン製品をさらに進化させ、未来のモータ開発に貢献できることを楽しみにしています。

ELECTROGENIC LTD. について

Electrogenic社はイギリスに拠点を置く電気自動車（EV）技術企業であり、特にクラシックカーの電動化（EVコンバージョン）に特化しております。2018年に設立され、独自の技術開発を行いながら美しく環境にやさしい電動クラシックカーを提供しています。



社名：Electrogenic Ltd.

本社所在地：Unit 1, Station Field Industrial Estate, Kidlington, Oxfordshire, OX5 1JD, United Kingdom

Founder and CEO：Steve Drummond

業種分類：輸送用機器（モータ車両製造）

設立：2018年3月

Electrogenic社 コーポレートサイト：https://www.electrogenic.co.uk

EXEDY Clutch Europe Ltd. について

EXEDY Clutch Europeは、エクセディグループの欧州拠点で、自動車用クラッチ部品の製造・販売を行う企業です。1989年11月に設立され、英国を拠点に欧州市場を中心に事業展開しています。



社名：EXEDY Clutch Europe Ltd.

本社所在地：Unit 2, Rokeby Court, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1RW, United Kingdom

代表取締役社長：廣瀬 譲

業種分類：自動車用クラッチ製品のOEMおよびアフターマーケットの製造販売

設立：1989年11月

EXEDY Clutch Europe コーポレートサイト：https://ece.exedy.com/

株式会社エクセディ について

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

社名：株式会社エクセディ

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役社長：吉永 徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）

エクセディ コーポレートサイト：https://www.exedy.com/

本件に関するお問い合わせ先

エクセディ 新商品ポータルサイトの「お問合せ」フォームよりご連絡ください。

エクセディ 新商品ポータルサイト：https://www.exedy.com/newbiz/

TEL：072-822-9523（戦略事業本部 ビジネス開発部）