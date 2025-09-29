こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
noiful、アンビション DX ホールディングス管理の物件約1.5万戸に導入
既存入居者の家電利用も可能に
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、「持たない豊かな住まい方」をコンセプトとする賃貸住宅向けサブスクリプションサービス「noiful（ノイフル）」において、新たに株式会社アンビション DX ホールディングス（以下、アンビション DX ホールディングス）が管理している物件約1万5,000戸への導入を開始します。
noifulは、賃貸業者や物件オーナーなどを対象に、くらしに合った上質な家電をパッケージで備え付ける「noiful ROOM」と、生活動線や家電の収まりにこだわってリノベーションした物件に上質な家電を備えた「noiful LIFE」を提供し、「住まい」「モノ」「くらし」の3つの循環を通じて、住宅の新たな価値創出と家電廃棄の抑制を実現しています。
noifulはサービス開始以来、新規入居者を中心にサービス展開をしていましたが、家電の老朽化やライフスタイルの変化に伴う買い替えニーズへも応えるべく、2025年1月より一部の物件で既存居住者の利用が可能になっています。さらに今年7月から月額利用の家電買取サービスを開始するなど、入居者の利便性を高められるよう、サービスの幅を広げています。
こうした中、アンビション DX ホールディングスの管理物件の約6割にあたる首都圏の物件、約1万5,000戸への導入が決定し、対象物件の既存居住者の利用も可能となります。アンビション DX ホールディングスとは、2024年3月より当社のサブリース物件管理などを通して連携し、住みやすい環境がすぐに整う引越しやサーキュラーエコノミーへの貢献に取り組んできました。その結果、入居者がライフスタイルに合わせて家電を自由に選べることが、部屋探しの体験価値の増大につながる住まいサービスであると高く評価されています。加えて、増加する在留外国人など、多様なライフスタイルの需要に対応するため、今回の導入に至りました。今後は関西圏と中京圏の物件へも導入を進める予定です。
今後も、「持たない豊かな住まい方」の提案を通じた不動産の価値向上、入居者の軽やかなくらし、引越し時の家電廃棄抑制を通じて新たなサーキュラーエコノミーを体現し、持続可能な豊かなくらしの実現と、人・社会・地球の未来に貢献していきます。
【提供プラン概要】
アンビション DX ホールディングスの管理物件では、洗濯機や冷蔵庫などの生活必需家電から、掃除機やヘアードライヤーなどの小物家電までを網羅した「自由に選べる家電プラン」から、新規入居者や既存居住者が自由に選び、組み合わせて利用できます。初回お申込み時には、「自由に選べる家電プラン」の中から大型家電を中心にした15点を対象に、約3か月間無料でお試しできます。
【アンビション DX ホールディングス管理物件 入居者向けサイト】
https://noiful.com/plan/room/am-bition_01/
※2025年9月30日13:00公開予定
※当サイトからのお申込みは、対象物件への居住者のみが可能です。
＜noifulとは＞
入居したその日から、より自分らしく、より快適なくらしを実現する新たな住まい方です。賃貸物件のお部屋とともにパナソニックの上質な家電も借りられる 「noiful ROOM」と、生活動線から家電の収まり方までこだわった空間にリノベーションした「noiful LIFE」の2つの賃貸住宅向けサービスで、「持たない豊かな住まい方」を提供。くらし・住まい・モノの循環で、人・社会・地球の未来のための新たなサーキュラーエコノミーを実現していきます。
https://noiful.com/
“軽やかな住まい方”を伝えるWEBマガジン「noiful magazine」
https://noiful.com/magazine/
＜パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社とは＞
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社は、家電の開発・製造・リサイクルを中心に事業を展開しています。100年育んできたくらしに寄りそう力で、人と地球の未来に続く、感動の商品とサービスを創造することを目指しています。
https://www.panasonic.com/jp/company/living-appliances.html
