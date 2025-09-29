【消費意識に関する調査】1年前より生活全体の支出額が増えた人は6割弱、収入額が増えた人は2割弱。今後1年間の購買意欲が高くなると思う人は約9％

マイボイスコム株式会社

■1年前より生活全体の支出額が増えた人は6割弱、2024年調査と比べて増加。収入額が増えた人は2割弱

■今後1年間の購買意欲が高くなると思う人は約9％。「変わらない」が6割強

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、11回目となる『消費意識』に関するインターネット調査を2025年9月1日～7日に実施しました。

購買意欲や消費に関する考え方などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 1年前と比べた支出額の変化

1年前より生活全体の支出額が増えた人は、「増えた」「やや増えた」を合わせて6割弱です。2024年調査と比べて増加しています。

男性30代では支出額が増えた人の比率は低く、「変わらない」が高くなっています。

2. 1年前と比べた収入額の変化

1年前より生活全体の収入額が増えた人は、「増えた」「やや増えた」を合わせて2割弱です。

減った人（「減った」「やや減った」の合計）は2割強、「変わらない」が6割強となっています。

若年層では増えた人の比率が高く、男性60代では減った人の比率がやや高くなっています。

3. 1年前よりお金をかけていること

1年前よりお金をかけていることは（複数回答）、「食品・飲料」が34.5％、「旅行、レジャー」が21.8％、「外食、グルメ」が16.8％です。

「外食、グルメ」「BD・DVD、CD、書籍、漫画、ゲーム」は若年層、「衣料品、アクセサリー」「美容、化粧品」は女性若年層で高い傾向です。

1年前より収入が増えた人では、「食品・飲料」「金融商品、投資」の比率が高くなっています。

4. お金をかけたいが、我慢していること

今年お金をかけたいが、我慢していることがある人は6割強です。

我慢していることは（複数回答）、「旅行、レジャー」が30.3％、「外食、グルメ」が21.9％、「衣料品、アクセサリー」が16.7％です。

女性10～40代では、「衣料品、アクセサリー」「美容、化粧品」がやや高くなっています。

「旅行、レジャー」は、男性若年層や女性10・20代で低い傾向です。

5. 今後1年間の購買意欲の変化

今後1年間の購買意欲が高くなると思う人は、「高くなる」「やや高くなる」を合わせて約9％です。この割合は10～30代で高く、特に10・20代では3割弱と顕著で低くなると思う人を上回ります。

購買意欲は「変わらない」と回答した人は63.9％です。

6. 消費に関する考え方・行動

消費に関する考え方・行動は（複数回答）、「収入に見合った買い物をするべきだ」が41.4％、「必要な物かどうかをよく考えてから買う」が37.3％、「とにかく安く経済的であることを重視する」「話題になっているものでも、自分の趣味にあわなければ買わない」が各3割弱となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

＜調査結果詳細＞

