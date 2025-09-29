『ATC（アジア太平洋トレードセンター）（大阪府大阪市）』にOiTrを設置！ 女性個室トイレに生理用ナプキンを常備し、誰もが安心できる社会へ

オイテル株式会社

全国の商業施設や交通機関、公共施設、オフィス、学校などの女性個室トイレに、生理用ナプキンを常備・無料提供する日本初のサービス「OiTr（オイテル）」を展開するオイテル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：崎山 真）は、「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現を目指し、新たに「ATC（アジア太平洋トレードセンター）（大阪府大阪市）」にOiTrを設置し、2025年9月26日よりサービスを開始しましたことをお知らせいたします。

■ 新規設置施設

施設名：ATC（アジア太平洋トレードセンター）

・所在地：大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

・Webサイト：https://www.atc-co.com/

・サービス開始日：2025年9月26日

・設置台数：6台

（設置情報：https://www.oitr.jp/spot/detail/?id=f366）

ATC（アジア太平洋トレードセンター）のコメント

大阪ベイエリアに位置するATCは、約50店舗のショップやレストラン、多目的ホールや大型展示場、レンタルオフィスゾーンを備えた複合施設です。駅直結でアクセスしやすく、海の見えるフードコート「Seaside Terrace」や、環境・SDGsを学べる「おおさかATCグリーンエコプラザ」など、多様な施設が揃っています。

このたびOiTrを設置いただいたことで、女性のお客様にとってさらに安心・快適にお過ごしいただける環境が整いました。ATCは、誰もが訪れやすく魅力的に感じていただける施設づくりを、今後も積極的に進めてまいります。

■ 「OiTr（オイテル）」について

OiTrは、全国の商業施設や交通機関、公共施設、オフィス、学校などの女性個室トイレに生理用ナプキンを常備・無料提供する日本初のサービスです。専用アプリ（無料）をダウンロードし、ユーザー登録することで、2時間に1枚、25日間で最大7枚の生理用ナプキンを無料で受け取れます。2025年8月時点で、全国29都道府県の318施設に3,545台を設置しています。

（設置箇所詳細：https://www.oitr.jp/spot/）

■ OiTrの生まれた背景

オイテル株式会社は「社会課題をビジネスで解決する」ことをミッションに掲げてスタートしました。なかでも注目したのが、ジェンダーギャップに起因する「生理の貧困」という課題です。

日本では、経済的・社会的理由により生理用品や衛生的な環境にアクセスできない女性が存在し、それが教育機会の喪失、就労困難、心理的負担など、見えない社会的損失をもたらしています。

「トイレットペーパーはトイレにあるのに、なぜ生理用品は常備されていないのか？」――この素朴な疑問をきっかけに、当社は日常で最も身近なトイレ空間から、社会の意識と環境を変える取り組みをスタートしました。

■ 「生理の貧困」への取り組み

日本では「生理の貧困」が経済的な問題として捉えられがちですが、世界的には、生理用品はもちろん、清潔な水や衛生的な環境、生物学と生殖に関する教育など、生理に最低限必要なものにアクセスできない状態を指します。生理用品にアクセスできないことは、単なる物質的な問題ではなく、尊厳・健

康・教育・労働といった生活全体に深刻な影響を与えます。世界では無償提供・軽減税率・税撤廃などの対策が進む一方、日本では支援が自治体単位にとどまっているのが、いまだ現状です。

当社は、日常生活の中で生理用品が「当たり前にある」環境に整え、これまでの「当たり前」を見直すきっかけになることを願っています。この取り組みが、誰もが安心して暮らせる社会への第一歩となり、より多くの共感と行動が広がっていくことを願っています。

OiTrアプリをダウンロード :https://app.oitr.jp/

お問い合わせ先

「OiTr（オイテル）」のディスペンサーの設置導入、女性個室トイレ広告メディア「OiTr ads（オイテル・アズ）」への広告出稿に関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

お問い合わせフォーム：https://www.oitr.jp/contact/

会社概要

会社名：オイテル株式会社

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-1 フロントプレイス四谷 2F

代表者：代表取締役 崎山 真

設立：2016年11月1日

事業内容：IoT事業

URL：https://www.oitr.jp

公式メディア：「いつでもオイテル」 https://oitr.jp/media/

「あなたによくて、社会にいいこと」をビジョンに掲げ、社会課題をビジネスで解決することをミッションに「OiTr」をスタート。この持続可能なソリューションを構築し「トイレットペーパーのように、個室トイレに生理用品が行き届く社会」の実現に取り組んでいます。当社は、この事業を通じて顧客やユーザーが個人の利益と同時に社会全体の利益を考慮して「良い」ことを追求する社会を目指します。