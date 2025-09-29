こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スポルディング、りそなグループB.LEAGUE B3所属「湘南ユナイテッドBC」を引き続き、オフィシャルユニフォームサプライヤーとしてサポート
世界中のアスリートを支えるスポーツブランドのスポルディング・ジャパン株式会社（本社:東京都渋谷区、代表:小笠原俊彦 以下スポルディング）は、りそなグループ B.LEAGUE B３所属のプロバスケットボールチーム「湘南ユナイテッドBC」とのパートナーシップを継続し、2025-26シーズンもユニフォームサプライヤーとしてチームをサポートいたします。
スポルディングは、ユニフォームをはじめ、プラクティスウェア、バッグ、トレーニンググッズなど、今シーズンも多岐にわたる製品でチームを支えてまいります。
【ホーム開幕節】 ９月27日（土）、28日（日） vs. 岐阜スゥープス （会場：秩父宮記念体育館）
【アウェイ開幕節】 10月3日（土）、 4日（日） vs. アースフレンズ東京Z（会場：大田区総合体育館）
2025-26シーズン ユニフォームについて
【デザインコンセプト】
ー”波を起こせ、湘南から”ー
湘南ユナイテッドBC 2025-26シーズンのユニフォームは、「湘南の波」と「タフな波」をコンセプトに、湘南の波が見せる多彩な”波”をモチーフにデザインされました。2025-26シーズンのユニフォームでは、ショルダー部分にも”波”デザインが配されています。
【カラー】
・湘南ブルー：湘南の海と空を象徴
・湘南イエロー：太陽の光を受けて輝く砂浜をイメージ
【サステナブル多機能素材採用】
スポルディングが開発した衣類から再生したリサイクル糸を一部使用した新多機能素材を採用。
エコフレンドリーでありながら速乾性に優れ、紫外線カット機能、汗をかいても身体を冷やさない
温度コントロール機能、抗菌機能を備える。チームユニフォームにおいても、スポルディングのサステナビリティ活動「PASS FOR THE FUTURE」の柱である“地球環境への負荷軽減を目指した製品づくり“に取り組んでいます。
【プレーヤーのパフォーマンスを最大限に引き出すための独自のカッティング】
・腕を動かしやすいように、より深くデザインされたアームホールの前ぐり
・動きやすさを追求したシンプルなラウンドネック
【「湘南ユナイテッドBC」について】
「湘南ユナイテッドBC」は、拠点を神奈川県藤沢市、茅ケ崎市、寒川町に構えるプロバスケットボールチーム。湘南の中心部から、あらゆるコンテンツを団結＝ユナイテッドし、地域の支えと共にＢリーグの頂点を目指します。
株式会社湘南ユナイテッド藤沢
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢607-1 藤沢商工会館3F 湘南藤沢インキュベーションセンター内
TEL : 0466-23-6001
info@shonan-united.com
【湘南ユナイテッドBC 基本理念】
地域に根差し、愛されるチームとなり、バスケットボールを通じて「湘南の経済活性化」「湘南の魅力向上」「誰もが笑顔になれる湘南のまちづくり」を実現し、持続可能な地域づくりに貢献します。
【エターナルスローガン】
未来へつなぐ湘南Local pride（地域の誇り）
【湘南ユナイテッドBC ロゴマーク】
■公式サイト ：https://shonan-united.com
■公式X ：@shonanunitedbc
■公式Instagram：@shonan_united_bc
本件に関するお問合わせ先
マーケティング（山田・木村） ｜℡ 03-6408-0451 | ✉natsushi.yamada@spalding.co.jp
