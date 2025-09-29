エコモット、IoTによる水門遠隔操作の実証実験を青森県弘前市で開始 ～豪雨・豪雪時の安全確保と迅速な対応を実現し、防災と地域の効率化に貢献～

エコモット、IoTによる水門遠隔操作の実証実験を青森県弘前市で開始 ～豪雨・豪雪時の安全確保と迅速な対応を実現し、防災と地域の効率化に貢献～