ALLYNAV、次世代スマート農業ソリューションを幕張メッセ「農業WEEK」に出展

AllynavAG株式会社

株式会社ALLYNAV AG（所在地：北海道）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される「農業WEEK」に出展し、最新のスマート農業ソリューションを発表いたします。
持続可能な農業経営を支える「自動化・省力化・高精度化」の実現をテーマに、注目の新製品を体験いただけます。



農業WEEK　会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10：00～17：00　会場：幕張メッセ 5～7・9・10ホール

■ 出展概要

会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10:00～17:00


会場：幕張メッセ


ブース番号：10ホール／44-28（ALLYNAVブース）


参加費：無料（事前登録制）
※事前来場者登録でスムーズにご入場いただけます。
農業WEEK公式サイト(https://www.jagri-global.jp/hub/ja-jp.html#/)


展示会場限定の特別企画

さらに今回は、**展示会場限定の特別企画「プレミアム抽選会」**を開催。
ご来場の皆さまに、最新製品をより身近に導入できる“特別なチャンス”をご用意しています。



来場者限定の特別企画プレミアム抽選会を開催



■ 主な展示内容


Taurus80E 自動草刈り機


　電動クローラー×自律走行。高精度RTKに対応した次世代草刈りソリューション。
　製品ページ(https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/1406/products_id/23920)



業界初の機構を兼ね備えた草刈機が展示会に現物が展示されます。

AF305 自動操舵システム


　既存トラクターに後付け可能なRTK自動操舵。高精度ガイダンスで作業効率を革新。
　製品ページ(https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/1343/products_id/22773)



AF３０５後付け自動操舵システム

Aries300N 自走式スプレーロボット


　果樹向けに開発された電動クローラー搭載。自動散布で農薬作業の負担を軽減。
　製品ページ(https://www.allynav.com/precision-agriculture-solutions/agricultural-robots/spraying-robots/aries300n/)



果樹園に最適なスピードスプレーヤーシステム



牛の生育管理システム


牛用スマート首輪は、3D加速度計を活用して家畜の行動データを定量化します。高頻度モニタリングにより、活動レベル、反芻、摂食、横臥時間、呼吸という5つの主要な行動指標を分析します。


デュアル周波数通信とクラウド統合により、正確な発情期検知、早期アラート、そしてライフサイクル全体の追跡をサポートします。




現代の畜産管理における意思決定と運用効率を向上させます。


その他展示
　・RTKアンテナ／基地局ソリューション ほか



■ 本件に関するお問い合わせ先


株式会社ALLYNAV JAPAN　/　AG
E-mail：servicecenter@allynav-ag.com

■戦略的パートナー
株式会社マゼックス


本社所在地：大阪府東大阪市川田4-3-16


TEL：072-960-3221


Email： company@mazex.co.jp


公式サイト：https://mazex.jp/


販売店代理店募集
農業の将来を見据えるALLYNAV展開を一緒に創造いただけるパートナーを募集いたします。
上記お問合せ、又は会場で直接ご相談ください