ALLYNAV、次世代スマート農業ソリューションを幕張メッセ「農業WEEK」に出展
株式会社ALLYNAV AG（所在地：北海道）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される「農業WEEK」に出展し、最新のスマート農業ソリューションを発表いたします。
持続可能な農業経営を支える「自動化・省力化・高精度化」の実現をテーマに、注目の新製品を体験いただけます。
農業WEEK 会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10：00～17：00 会場：幕張メッセ 5～7・9・10ホール
■ 出展概要
ブース番号：10ホール／44-28（ALLYNAVブース）
参加費：無料（事前登録制）
※事前来場者登録でスムーズにご入場いただけます。
農業WEEK公式サイト(https://www.jagri-global.jp/hub/ja-jp.html#/)
展示会場限定の特別企画
さらに今回は、**展示会場限定の特別企画「プレミアム抽選会」**を開催。
ご来場の皆さまに、最新製品をより身近に導入できる“特別なチャンス”をご用意しています。
来場者限定の特別企画プレミアム抽選会を開催
■ 主な展示内容
Taurus80E 自動草刈り機
電動クローラー×自律走行。高精度RTKに対応した次世代草刈りソリューション。
製品ページ(https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/1406/products_id/23920)
業界初の機構を兼ね備えた草刈機が展示会に現物が展示されます。
AF305 自動操舵システム
既存トラクターに後付け可能なRTK自動操舵。高精度ガイダンスで作業効率を革新。
製品ページ(https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/1343/products_id/22773)
AF３０５後付け自動操舵システム
Aries300N 自走式スプレーロボット
果樹向けに開発された電動クローラー搭載。自動散布で農薬作業の負担を軽減。
製品ページ(https://www.allynav.com/precision-agriculture-solutions/agricultural-robots/spraying-robots/aries300n/)
果樹園に最適なスピードスプレーヤーシステム
牛の生育管理システム
牛用スマート首輪は、3D加速度計を活用して家畜の行動データを定量化します。高頻度モニタリングにより、活動レベル、反芻、摂食、横臥時間、呼吸という5つの主要な行動指標を分析します。
デュアル周波数通信とクラウド統合により、正確な発情期検知、早期アラート、そしてライフサイクル全体の追跡をサポートします。
現代の畜産管理における意思決定と運用効率を向上させます。
その他展示
・RTKアンテナ／基地局ソリューション ほか
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社ALLYNAV JAPAN / AG
E-mail：servicecenter@allynav-ag.com
■戦略的パートナー
株式会社マゼックス
本社所在地：大阪府東大阪市川田4-3-16
TEL：072-960-3221
Email： company@mazex.co.jp
公式サイト：https://mazex.jp/
販売店代理店募集
農業の将来を見据えるALLYNAV展開を一緒に創造いただけるパートナーを募集いたします。
上記お問合せ、又は会場で直接ご相談ください