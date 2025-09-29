ALLYNAV、次世代スマート農業ソリューションを幕張メッセ「農業WEEK」に出展

AllynavAG株式会社

株式会社ALLYNAV AG（所在地：北海道）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催される「農業WEEK」に出展し、最新のスマート農業ソリューションを発表いたします。

持続可能な農業経営を支える「自動化・省力化・高精度化」の実現をテーマに、注目の新製品を体験いただけます。

■ 出展概要

農業WEEK 会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10：00～17：00 会場：幕張メッセ 5～7・9・10ホール

会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ

ブース番号：10ホール／44-28（ALLYNAVブース）

参加費：無料（事前登録制）

※事前来場者登録でスムーズにご入場いただけます。

農業WEEK公式サイト(https://www.jagri-global.jp/hub/ja-jp.html#/)

展示会場限定の特別企画

さらに今回は、**展示会場限定の特別企画「プレミアム抽選会」**を開催。

ご来場の皆さまに、最新製品をより身近に導入できる“特別なチャンス”をご用意しています。

■ 主な展示内容

Taurus80E 自動草刈り機

来場者限定の特別企画プレミアム抽選会を開催



電動クローラー×自律走行。高精度RTKに対応した次世代草刈りソリューション。

製品ページ(https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/1406/products_id/23920)

AF305 自動操舵システム

業界初の機構を兼ね備えた草刈機が展示会に現物が展示されます。



既存トラクターに後付け可能なRTK自動操舵。高精度ガイダンスで作業効率を革新。

製品ページ(https://www.rc-airstage.com/product_info.php/cPath/1343/products_id/22773)

Aries300N 自走式スプレーロボット

AF３０５後付け自動操舵システム



果樹向けに開発された電動クローラー搭載。自動散布で農薬作業の負担を軽減。

製品ページ(https://www.allynav.com/precision-agriculture-solutions/agricultural-robots/spraying-robots/aries300n/)

果樹園に最適なスピードスプレーヤーシステム



牛の生育管理システム

牛用スマート首輪は、3D加速度計を活用して家畜の行動データを定量化します。高頻度モニタリングにより、活動レベル、反芻、摂食、横臥時間、呼吸という5つの主要な行動指標を分析します。

デュアル周波数通信とクラウド統合により、正確な発情期検知、早期アラート、そしてライフサイクル全体の追跡をサポートします。

現代の畜産管理における意思決定と運用効率を向上させます。



その他展示

・RTKアンテナ／基地局ソリューション ほか

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ALLYNAV JAPAN / AG

E-mail：servicecenter@allynav-ag.com



■戦略的パートナー

株式会社マゼックス

本社所在地：大阪府東大阪市川田4-3-16

TEL：072-960-3221

Email： company@mazex.co.jp

公式サイト：https://mazex.jp/





販売店代理店募集

農業の将来を見据えるALLYNAV展開を一緒に創造いただけるパートナーを募集いたします。

上記お問合せ、又は会場で直接ご相談ください