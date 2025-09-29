当社子会社によるGPUサーバー関連商品取扱い開始に関するお知らせ

スターシーズ株式会社

スターシーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：鈴木雅順、東証スタンダード市場：コード番号3083、以下「当社」）の子会社であるスターシーズデジタル株式会社は、この度、GPUサーバー関連商品の販売に関する契約を締結し、事業を稼働いたしましたので、お知らせいたします。

１．経緯

当社は、2025年９月５日付け「子会社設立及び新たな事業の開始に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、AI・機械学習・データ解析等の分野において高性能な計算環境を提供するGPUサーバーの販売事業を行う子会社（スターシーズデジタル株式会社。以下、「SSD」といいます。）を設立しております。

SSDは９月度（会社設立の当月）において、早くも下記３件のGPUサーバー関連商品の取引に関する契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

SSDは、今後も高い成長性が見込まれるGPUサーバー及びデータセンター関連事業をスピード感をもって推進してまいります。

２．概要

取引１.

商品名 NVIDIA ConnectX-7 400Gアダプタ ※

数 量 150個

取引先 仕入先：インターネットソリューションサービス事業者

販売先：コンピューター機器関連事業者

※最新のデータセンターインフラ向けに設計された高性能ネットワーキングソリューション。InfiniBandおよびEthernetプロトコルをサポート、最大速度は400Gb/s。高度なネットワーキング、ストレージ、セキュリティ機能を備え、企業のITインフラの近代化とセキュリティ強化を実現。AI、ハイパースケールのクラウドデータセンター向けの仕様。

取引２.

商品名 FusionServer G8600 V7 L9 ※

数 量 16個

取引先 仕入先：インターネットソリューションサービス事業者

販売先：コンピューター機器関連事業者

※次世代のAIコンピューティングサーバー。1Uシャーシでデュアルプロセッサと高密度ストレージを実現した空間効率に優れたモデル。高帯域幅メモリ、PCIe5.0 拡張スロット、OCP スロットなどに対応。自動診断、メモリセルフヒーリング、PCIe 障害診断等の機能を備える。

取引３.

商品名 1）FusionServer 1288 V8 ※

2）FusionServer 5288 V7 ※

3）FusionServer 2288 V7 ※

数 量 1)～3)合計 47個

取引先 仕入先： コンピューター機器関連事業者

販売先： コンピューター機器関連事業者

※次世代の 1U2P ラックサーバー。仮想化 (Virtualization)、高性能コンピューティング (HPC)、オフィスオートメーション (OA) などに適用可能。1Uシャーシでデュアルプロセッサと高密度ストレージを実現した空間効率に優れたモデル。高帯域幅メモリ、PCIe 5.0 拡張スロット、OCP スロットなどに対

応。自動診断、メモリセルフヒーリング、PCIe 障害診断等の機能を備える。

３．連結業績への影響及び今後の見通し

2026年２月期の連結業績に与える影響は現在算定中であり、今後、当社の連結業績等に重要な影響を

与える場合には、速やかに開示いたします。

