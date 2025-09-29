集めて味わうラーメンカードラリーが開幕

南陽市役所

南陽市役所ラーメン課は、平成３０年から始まった「なんようしのラーメンカードラリー」を今年は、１１月１日（土）から令和８年１月３１日（土）までの９２日間で開催する。今年で７回目。

なんようしのラーメンカードラリーチラシ

カードや景品には、人気漫画『ラーメン大好き小泉さん』の原作者、鳴見なる先生がこのカードラリーのために描き下ろした主人公「小泉さん」のイラストを活用している人気企画。

『ラーメン大好き小泉さん』のほか、南陽市ラーメン大使である湘南乃風メンバーの「ＨＡＮ-ＫＵＮ」をはじめ、「新横浜ラーメン博物館」、地元のローカル鉄道「山形鉄道」とコラボする。

さらに赤湯温泉料理飲食店組合が今年８月にデモンストレーションとして行った「わんこラーメン」が、１１月２４日（月祝）に丹泉ホテルで「第１回わんこラーメン大会」として開催に向け準備が進められており、ラーメンカードラリーとの連携も企画中だ。詳細については決まり次第追ってお知らせする。

今年は昨年と比べて２店舗多い４０店舗のほか、龍上海新横浜ラーメン博物館店も引き続き参加する。

ラーメンカードラリーは、1店舗利用するごとにカードを受け取るシステムで枚数に応じて景品をゲットできる。受け取るオリジナルカードには、そのお店のいちおしラーメンと、ラーメンカードラリーのために描きおろされた「小泉さん」がプリントされている。

カードラリーの景品には、７つの賞と１３種類の景品を用意。抽選で当たるＷ チャンス賞の景品として、地元の「米沢牛」と「地酒地ワインセット」を今回は新たに加え、カードラリーとともに地元の食も楽しんでいただく企画としている。市内はもとより、市外や県外からの宿泊客も気軽に参加できる内容となっている。

ラーメンカードラリー開催にあたっては、「小泉さん」作者の鳴見なる先生が、

「『なんようしのラーメンカードラリー2025』今年もイラストを描かせていただきました。ラーメンとラーメンの間の腹ごなしには各所観光も是非。温泉や足湯に立ち寄ったり、熊野神社の三羽のうさぎを探してみたりもお勧めです。昼も夜もラーメン旅を美味しく楽しんでいただけたら幸いです。」

とコメント。

また、ラーメン大使のＨＡＮ-ＫＵＮも

「こんにちは！南陽市のラーメン大使を務めさせて頂いている湘南乃風のHAN-KUNです。今年も『なんようしのラーメンカードラリー2025』が始まります！

昨年から、自分もこのイベントに参加させて頂いています！今年も全国にいる『すすり人』の皆さん！南陽市にお集まりください！沢山食べてカードを集めてくれたら間違いーなし！」

とコメントを寄せている。

令和元年に始まった『ラーメン大好き小泉さん』とのコラボは、ラーメンファンのほか「小泉さん」ファンや鉄道ファンの参加も多く、昨年の開催では首都圏や関西方面など１都１府１４県の県外参加者を含め、市外からの参加が全体の５６．７％（県外は全体の１６．５％）を占める。経済効果は約1億4,400万円（※）となっており「ラーメンのまち」としての認知度向上や交流人口拡大につながっている。

（※）総務省HP「産業関連表による経済波及効果 簡易計算ツール」より算出

その他各メディアからの取材状況

・青森県デーリー東北新聞社 企画：エコノミックマンデー（令和７年５月５日発行）

・ＴＢＳテレビ／Ｎスタ「きょうのお値段」（令和７年８月１１日放送）

・日本テレビ／news every.「なるほどッ！」（令和７年８月１５日放送）

・ＹＴＳゴジダス取材（令和７年９月１２日放送）

詳細については市のＨＰをご覧ください。

関連公式ＨＰ http://www.city.nanyo.yamagata.jp/ramen_rally/