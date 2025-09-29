アウトバンド営業の売上を最大化にする仕組みをご紹介！ ポールトゥウィン主催のウェビナー開催

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、2025年10月2日（木）に株式会社SalesMarkerと共催でウェビナー「インテントで"今"を逃さないアウトバウンド営業 ×3つの仕組みで機会を最大化！」を開催いたします。

アウトバウンド営業において、「成果が出る人と出ない人の差が大きい」「属人化しており、チーム全体のパフォーマンスが安定しない」「リスト不足やアプローチの質の低さで商談機会を逃している」などの課題を解決する3つの仕組みをご紹介します。

AIを活用した人材育成、Sales Markerによるインテント検知、セールスチャットによる即時対応など、実際にPTWが取り組んできた事例をもとに解説。

アウトバウンド営業に課題を感じている方にとって、すぐに実務へ活かせる具体的なヒントを得られる機会となります。ぜひお気軽にご参加ください。

インテントで"今"を逃さないアウトバウンド営業 ×3つの仕組みで機会を最大化！

アウトバンド営業において、安定してアポが取れる仕組みを作るための「3つの仕組み」をご紹介いたします。

1．AIを活用した人材育成 ― 属人化を防ぎ、誰でも成果を出せる体制づくり

2．Sales Markerによるインテント検知 ― 興味がある“今”を逃さずアプローチ

3．セールスチャットによる即時対応 ― サイト訪問を商談機会に変える仕組み

■登壇者プロフィール

ポールトゥウィン株式会社

カスタマーエクスペリエンス事業部 カスタマーサービスG

マネージャー 三浦 拓己

大手コールセンターに入社し、オペレーターからリーダー・スーパーバイザー・マネージャーを経験。インバウンド・アウトバウンド領域において、公共、製造、サービス、医薬品、保険、旅行業界など幅広い業種のマネジメントを担当。カスタマーサポート領域に強みを持ち、業務設計から運用改善までを支援。現在はカスタマーサービスグループのマネージャーとして、エンドユーザーとクライアント双方の満足度最大化を目的とした業務推進に従事。

株式会社Sales Marker

経営企画本部 アライアンス推進部

部長 山口大介

株式会社DONUTS ジョブカン事業部にて、ジョブカン会計・ジョブカン見積/請求書の事業責任者を務める。IT導入補助金を活用しての販促を社内展開し、ジョブカン事業部全体での補助金を活用した売り上げを対前年比で10倍以上に伸ばす。担当しているプロダクトのMRRは約3倍に伸長。 2024年より、日本初「インテントセールス」を実現するSales Markerにて、パートナーセールス部門を立ち上げ、代理販売パートナーやアライアンス戦略の推進を担う。

サイゼリヤをこよなく愛する男。

開催概要

【イベント名】

インテントで"今"を逃さないアウトバウンド営業 ×3つの仕組みで機会を最大化！

【開催日時】

2025年10月2日(木)12:00～13:00＠Zoom開催

【参加費】

無料

【申し込みページ】

https://sales-marker.jp/seminar/251002_2?utm_source=external&utm_medium=referral&utm_campaign=event_1002_ptw&utm_content=(https://sales-marker.jp/seminar/251002_2?utm_source=external&utm_medium=referral&utm_campaign=event_1002_ptw&utm_content=)

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当：高津 / 大西

MAIL：pr@ptw.inc