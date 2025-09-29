







泰星コイン株式会社（本社：東京都中央区／社長：佐々木伸淳）は、２０２６年の干支「午年」を記念し、世界５カ国が発行する「午年馬図（うまどしうまず）記念コイン」を、１０月６日(月)より全国の主要金融機関で予約販売いたします。（https://shop.taiseicoins.com/sc/horse2026.html）

干支記念コインは、２０１０年以来１６年目となるシリーズで、英国王立造幣局、フランス国立造幣局、オーストラリア・パース造幣局、カナダ王室造幣局、シンガポール造幣局が鋳造し、英国、フランス、オーストラリア、カナダ、ブータンの５カ国から発行されます。各国の個性的なデザインと技術で、古来から人と密接に関わり飛躍や発展を象徴する動物とされる「馬」が表現されています。またシリーズ最大の５オンス（約１５６ｇ）サイズの金貨は、従来の英国に加え、新たにフランスからも発行され、過去最多の全１０商品のラインアップとなります。

税込価格は、＜５００ユーロ金貨＞が６,６００,０００円、＜５００ポンド金貨＞が６,３８０,０００円、＜１００ポンド金貨＞が１,２１０,０００円、＜１００豪ドル金貨＞が１,１００,０００円、＜１００カナダドル金貨＞が６０５,０００円、＜５０ユーロ金貨＞＜１０００ニュルタムカラー金貨＞＜２５豪ドル金貨＞が各２９７,０００円、＜３０豪ドルカラー銀貨＞が３９６,０００円、＜銀貨５種セット＞が１２１,０００円。

■英国王立造幣局からサラブレッドを描いた大型金貨など

１０００年以上の歴史を有する英国王立造幣局（ロイヤル・ミント）から、５オンスサイズの大型金貨など３種類が登場。裏面には、競馬発祥国の英国を代表する品種サラブレッドが、後ろ足で立つ様子を伝統的な馬小屋とともにデザイン。表面には、愛馬家だった故・エリザベス２世から王位を継承したチャールズ３世の肖像を描いています。

B.500ポンド金貨(裏面)

■フランス国立造幣局から希少な５オンス金貨が初登場！

高いデザイン性などで定評のある世界最古のフランス国立造幣局（モネ・ド・パリ）からは、新たに５オンスサイズの金貨が登場。同国で盛んな馬術を想起させる、馬がリングを飛び越える姿を躍動的に表現しています。また馬を鏡面、背景を艶消しで仕上げた美しい加工や、世界での発行数５０枚という希少性の高さも注目されます。

A.500ユーロ金貨(表面)

■大迫力の重さ約１㎏、直径約１０１㎜のカラー銀貨

＜３０豪ドルカラー銀貨＞は、直径約１０１㎜、重さ約１㎏、厚さ１４.５㎜の圧巻のスケールに、山々と草原の中を愛らしい親子の馬が駆け巡る様子がカラーで生き生きと描写されています。

I.30豪ドルカラー銀貨(裏面)

■５カ国のデザインを一挙に楽しめる銀貨セット

＜銀貨５種セット＞は、各国が発行する多彩なコインのデザインを一度にお楽しみいただける商品となっています。

J.銀貨5種セット

■金貨・銀貨は全て高品位の純金

全ての金貨と銀貨は、純度９９.９％以上（純金・純銀）の高品位を誇ります。

商品の一覧

Ａ.５００ユーロ金貨〈フランス〉

６,６００,０００円(税込) 限定５０枚（発行限度数５０枚）

品位：９９.９０％ 重量：１５５.５００ｇ 直径：５０.００㎜ 状態：リバースプルーフ



A.500ユーロ金貨(表面)



A.500ユーロ金貨(裏面)



■表面デザイン

力強く駆ける馬がリングから勢いよく飛び出してくる大胆な構図。リングには十二支の動物や植物などのモチーフが緻密に描かれています。「馬」や「ANNĒE DU CHEVAL」（午年）の文字も刻まれています。５００ユーロ金貨は、馬やリングの部分を鏡面、背景をフロスト状の艶消しで仕上げた「リバースプルーフ」加工を採用。

■裏面デザイン

中国の伝統的な寺院の扉が右上に円形で描かれ、それを扇状に取り囲むように十二支の動物たちが精緻な彫刻技術でランダムかつ重層的に描かれています。周りには年号（２０１８年～２０２９年）、額面、フランス語で「中国暦」と刻まれています。

Ｂ.５００ポンド金貨〈英国〉

６,３８０,０００円(税込) 限定５０枚（発行限度数９８枚）

品位：９９.９９％ 重量：１５５.５００ｇ 直径：５０.００㎜ 状態：プルーフ



B.500ポンド金貨(表面)



B.500ポンド金貨(裏面)



■表面デザイン

英国王チャールズ３世の肖像が描かれています。肖像は彫刻家マーティン・ジェニングス氏がデザインし、国王自らによって承認されました。周囲には額面、発行年、「CHARLES Ⅲ・D・G・REX・F・D」（神の恩寵による王、信仰の守護者の略）と刻まれています。

■裏面デザイン

英国を代表する品種であるサラブレッドが、後ろ足で立つ様子を大きくデザイン。その強靭な脚力や運動能力を感じさせる前脚の筋肉や美しいたてがみ、表情などが巧みな彫刻で表現されています。背景には１８世紀初頭の伝統的な馬小屋と石畳、上部に「馬」、「YEAR OF THE HORSE 2026」と刻まれています。

Ｃ.１００ポンド金貨〈英国〉

１,２１０,０００円(税込) 限定２５０枚（発行限度数６９８枚）

品位：９９.９９％ 重量：３１.２１０ｇ 直径：３２.６９㎜ 状態：プルーフ

C.100ポンド金貨(裏面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ｂ.５００ポンド金貨」の解説をご参照ください。

Ｄ.１００豪ドル金貨〈オーストラリア〉

１,１００,０００円(税込) 限定８０枚（発行限度数２,５００枚）

品位：９９.９９％ 重量：３１.１０７ｇ 直径：３２.６０㎜ 状態：プルーフ



D.100豪ドル金貨(表面)



D.100豪ドル金貨(裏面)



■表面デザイン

英国王立造幣局のデザイナー、ダン・ソーン氏が手がけた国王チャールズ３世の肖像を刻印。周囲には発行年のほか、重量や額面、品位なども刻まれています。

■裏面デザイン

前脚を高くあげた躍動的な馬の姿を大きくデザイン。背景には雄大な山々と草原が描かれ、力強さと壮麗な美しさを感じさせます。漢字の「馬」や「HORSE 2026」も刻印されています。

Ｅ.１００カナダドル金貨〈カナダ〉

６０５,０００円(税込) 限定２００枚（発行限度数１,８８８枚）

品位：９９.９９％ 重量：１５.４３０ｇ 直径：２９.００㎜ 状態：プルーフ



E.100カナダドル金貨(表面)



E.100カナダドル金貨(裏面)



■表面デザイン

カナダのアーティスト、スティーブン・ロザティ氏が手がけた国王チャールズ３世の肖像が描かれています。周囲には額面、「CHARLES Ⅲ・D・G・REX」（神の恩寵による王、信仰の守護者の略）と刻まれています。

■裏面デザイン

幸運をもたらすジャスミンの花模様で飾られた馬が描かれています。炎のようなたてがみや尻尾、背景の太陽と燃えるような草は、２０２６年の「火の要素」（丙午）を表現しています。

Ｆ.５０ユーロ金貨〈フランス〉

２９７,０００円(税込) 限定３００枚（発行限度数８８８枚）

品位：９９.９０％ 重量：７.７８０ｇ 直径：２２.００㎜ 状態：プルーフ

F.50ユーロ金貨(表面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ａ.５００ユーロ金貨」の解説をご参照ください。

Ｇ.１０００ニュルタムカラー金貨〈ブータン〉

２９７,０００円(税込) 限定１５０枚（発行限度数１,０００枚）

品位：９９.９９％ 重量：７.７７６ｇ 直径：２１.９６㎜ 状態：プルーフ



G.1000ニュルタムカラー金貨(表面)



G.1000ニュルタムカラー金貨(裏面)



■表面デザイン

中央には渦巻くそよ風と雲をまとった馬がブータンの山々を優雅に駆け巡る姿が描かれ、ブータン文化における繁栄の象徴とされる「ルンタ」（風の馬）を表しています。周りには「YEAR OF THE HORSE」、額面などが刻まれています。

■裏面デザイン

「優れた馬」を意味するタチョガン・ラカン寺院が描かれています。伝説では、１５世紀に精神的指導者であったタンソン・ギャルポが瞑想中に観音菩薩の化身である聖なる馬のビジョンの触発を受け、同寺院を建立したとされています。

Ｈ.２５豪ドル金貨〈オーストラリア〉

２９７,０００円(税込) 限定２００枚（発行限度数５,０００枚）

品位：９９.９９％ 重量：７.７７７ｇ 直径：２０.６０㎜ 状態：プルーフ

H.25豪ドル金貨(裏面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「D.１００豪ドル金貨」の解説をご参照ください。

Ｉ.３０豪ドルカラー銀貨〈オーストラリア〉

３９６,０００円(税込) 限定１２０枚（発行限度数２,０００枚）

品位：９９.９９％ 重量：１０００.１００ｇ 直径：１００.９０㎜ 状態：未使用



I.30豪ドルカラー銀貨(表面)



I.30豪ドルカラー銀貨(裏面)



■表面デザイン

※「D.１００豪ドル金貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

カラーで活き活きと描かれた馬の親子が、そびえ立つ山々と草原の穏やかな風景の中を躍動的に駆け巡る姿が印象的です。上部には漢字の「馬」や「HORSE 2026」も刻印。

Ｊ.銀貨５種セット(①、②、③、④、⑤)

１２１,０００円(税込) 限定７００セット

J.銀貨5種セット

①２ポンド 銀貨〈英国〉

品位：９９.９０％ 重量：３１.２１０ｇ 直径：３８.６１㎜ 状態：プルーフ

①2ポンド銀貨(裏面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ｂ.５００ポンド金貨」の解説をご参照ください。

②１５カナダドル 銀貨〈カナダ〉

品位：９９.９９％ 重量：３１.３９０ｇ 直径：３８.００㎜ 状態：プルーフ

②15カナダドル銀貨(裏面)

■表面デザイン

※「Ｅ.１００カナダドル金貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

ヒマワリやジャスミンの花のモチーフを馬の体や周囲にデザイン。たてがみや尻尾などは、２０２６年の「火の要素」を象徴する炎のように表現されています。

③１０ユーロ 銀貨〈フランス〉

品位：９９.９０％ 重量：２２.２００ｇ 直径：３７.００㎜ 状態：プルーフ

③10ユーロ銀貨(表面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ａ.５００ユーロ金貨」の解説をご参照ください。

④５００ニュルタムカラー 銀貨〈ブータン〉

品位：９９.９０％ 重量：３１.１００ｇ 直径：４０.７０㎜ 状態：プルーフ

④500ニュルタムカラー銀貨(表面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ｇ.１０００ニュルタムカラー金貨」の解説をご参照ください。

⑤１豪ドルカラー 銀貨〈オーストラリア〉

品位：９９.９９％ 重量：３１.１０７ｇ 直径：４０.９０㎜ 状態：プルーフ

⑤1豪ドルカラー銀貨(裏面)

■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ｉ.３０豪ドルカラー銀貨」の解説をご参照ください。

※プルーフとは、鑑賞用に美しく磨かれた鏡面仕上げのことです。

※リバースプルーフとは、プルーフコインの鏡面部分を反転させた仕上げで、背景などにフロスト状の艶消し加工が施されています。

販売概要

予約販売期間

２０２５年１０月６日(月)～１０月２４日(金)

※期間内でも限定数に達した時点で終了

鋳造

英国王立造幣局、カナダ王室造幣局、フランス国立造幣局、シンガポール造幣局、

オーストラリア・パース造幣局

発行国

英国、カナダ、フランス、ブータン、オーストラリア

輸入元

泰星コイン株式会社

販売窓口

都市銀行

りそな銀行、埼玉りそな銀行

地方銀行

伊予銀行、岩手銀行、大垣共立銀行、関西みらい銀行、三十三銀行、四国銀行、

清水銀行、十六銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、中国銀行、筑波銀行、

東北銀行、富山銀行、南都銀行、八十二銀行、百五銀行、百十四銀行、福井銀行、

北陸銀行、北海道銀行、北國銀行、武蔵野銀行、山梨中央銀行

第二地方銀行

あいち銀行、愛媛銀行、香川銀行、京葉銀行、高知銀行、東和銀行、

徳島大正銀行、栃木銀行、富山第一銀行、みなと銀行