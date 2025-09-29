こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学生が考案した「月うさぎの彩り弁当」を京阪百貨店「秋の大感謝祭特別企画」で販売！ とれとれ寿司×大阪国際大学
大阪国際大学(大阪府守口市、学長：宮本郁夫)人間科学部人間健康科学科の学生が、京阪百貨店で人気のお店とコラボする「京阪百貨店×大学コラボ」に参加。
お子さまから大人の方まで全世代に召し上がっていただきたい思いで取り組み、同百貨店直営「とれとれ寿司」とのコラボレーションにより秋を感じる彩り豊かなお寿司が完成！10月2日(木)より10月29日（水）まで同百貨店の5店舗にて期間限定で販売される。
「月うさぎの彩り弁当」は、同学科 喜多野宣子教授の指導の下、３年生のセミナー学生たちがが商品コンセプトについて数か月にわたって意見交換や打ち合わせを重ね企画した商品である。真ん中にはまん丸なお月様を、両側に可愛い月見うさぎをイメージしたお寿司をアレンジした。贅沢にカニやまぐろ、穴子などを使って、お値段もお得な価格にて販売。感謝祭り期間中のみの特別販売
◆商品概要
【商 品 名】月うさぎの彩り弁当
【 価 格 】1折888円（税込）
【京阪百貨店販売店舗】
守口店・くずはモール店・ひらかた店・モール京橋店・すみのどう店
【販売売場】とれとれ寿司売場
◇関連URL
・大阪国際大学
https://www.oiu.ac.jp/
・京阪百貨店 ×大学コラボ
https://www.keihan-dept.co.jp/moriguchi/news/event/027198/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学人間科学部人間健康科学科
教授 喜多野 宣子
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0791（代）
FAX：06-6902-8894
メール：E-mail： kitano〔at〕oiu.jp 〔at〕=@に変換して送付ください
