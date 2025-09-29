こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
武蔵大学「第73回白雉祭（しらきじさい）」11月1日、2日開催 ―亀田誠治氏と学生が共演する「かめきじ音楽祭」など多彩な企画―
武蔵大学（東京都練馬区／学長 髙橋徳行）は、11月1日（土）、2日（日）に白雉祭を開催します。今年のテーマは、「結（むすび）」です。人と人とのつながりやご縁を大切にし、思いをひとつに結び合わせるという想いが込められています。メイン企画の1 つとして、11月1日（土）に、本学特別招聘教授の亀田誠治氏（音楽プロデューサー、ベーシスト）と実行委員の学生が協同し、亀田特別招聘教授と学生とのバンドセッション「4U Session かめきじ音楽祭」を開催します。今年は本学に加えて、学習院大学・成蹊大学・成城大学の4大学からバンドを募集します。MCはアンジェリーナ1/3（Gacharic Spin/ailly）氏です。一般の方も公聴できる企画となっていますので、ぜひ、都心に近く緑豊かな武蔵大学の大学祭にお越しください。
白雉祭概要
開催日時：11月1日（土）10:00～18:00
11月2日（日）10:00～17:00
会 場：武蔵大学 江古田キャンパス 東京都練馬区豊玉上1-26-1
https://www.musashi.ac.jp/access/access.html
※入構は自由ですが、一部予約が必要な企画がございます。
※予約方法等の詳細は以下よりご確認ください。
□白雉祭WEBサイト： https://shirakijisai.com/
□白雉祭X： https://x.com/shirakijisai
□かめきじ音楽祭X： https://x.com/kamekiji_music
■主な企画
・【要予約】 お笑いライブ： スカチャン、オダウエダ、カラタチ
・かめきじ音楽祭： 亀田誠治、アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin/ailly)（ https://x.com/Angelina__gs ）
・龍と勇太のわくわくダンスSHOW！： ダンスユニットの龍と勇太
・ダンスショーとワークショップ
【予約不要】 いきものふれあい、わくわく縁日、スタンプラリー、味覚王、キラキライメチェン、脱出ゲーム ほか
※その他の企画は随時公開します。上記企画内容は一部変更になる場合があります。
■「かめきじ音楽祭」開催に向けて、亀田誠治特別招聘教授からのコメント
今年も武蔵大学白雉祭で、学生さん達と一緒に、企画から立ち上げる感動のステージを創ります！4U Sessionの4Uは「フォー・ユー」と読みます。UはUniversityだったり、Uniteだったり、Youだったり。学習院大学・成蹊大学・成城大学・武蔵大学の4つのUniversityが、ピュアに音楽でUniteする（結ばれる）夢のような企画を実現するため、学生たちと一緒に奮闘中です。オーディションでもコンテストでもない、You（あなた）が音楽をみんなで楽しむステージ、それが 『4U Session~かめきじ音楽祭』。たくさんの応募待ってます！
亀田誠治氏について https://www.makotoyaweb.com/member/seiji-kameda/
■「かめきじ音楽祭」を支える実行委員（社会学部 メディア社会学科 2年）の学生コメント
今年の4U Sessionかめきじ音楽祭は、4大学（学習院大学・成蹊大学・成城大学・武蔵大学）の学生バンドと亀田誠治さんの特別なコラボでお届けできるよう、実現に向けて頑張っています。来場される皆さんに楽しんでいただけるよう、何度も話し合いを重ねてきました。当日は音楽で最高の時間を一緒に作り上げましょう。実行委員一同、武蔵大学大講堂でお待ちしてます。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・五月女（そうとめ）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
