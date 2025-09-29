【業務用仕入れに最適】越前漆器 銀内黒 吸物椀［5客］～食洗機対応で実用性と高級感を両立
創業数百年の歴史を誇る越前漆器から、プロの現場に最適な「銀内黒 吸物椀［5客］」をご紹介いたします。
伝統の漆塗り技術を活かしつつ、飲食店での実用性を徹底的に考慮した業務用仕様。
内側は気品ある銀色、外側は落ち着いた黒で仕上げられ、和食はもちろん、創作料理や会席コースにも一層の華やぎを添えます。
最大の特徴は「食洗機対応」であること。従来の漆器にありがちな取扱いの難しさを解消し、日常のオペレーションに組み込みやすくしました。大量使用でも高い耐久性を保ち、洗浄後も美しい光沢を長期間維持します。
5客セットのため、宴席やコース料理の提供にすぐに導入可能。高級感と実用性を兼ね備えた器は、料理の価値を一段と高め、訪れるお客様に「特別感」を演出します。伝統工芸と現代の利便性が融合したこの吸物椀は、料亭や割烹、旅館、ホテルダイニングなど、幅広い飲食シーンで活躍する逸品です。
【越前漆器】銀内黒 吸物椀［5客］食洗機対応品
越前漆器粂治郎
配信元企業：株式会社堪能や
【越前漆器】銀内黒 吸物椀［5客］食洗機対応品
越前漆器粂治郎
配信元企業：株式会社堪能や
