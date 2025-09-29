教育ネット、滑川市と包括連携協定を締結
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ 以下教育ネット）は滑川市（滑川市長：水野達夫）とそれぞれの資源を有効に活用した活動を推進することにより地域課題の解決を図ることを目的として、2025年9月26日（金）に包括連携協定を締結いたしました。
教育ネットは「教育を通じて子どもたちの可能性と夢をひろげる社会の仕組みを作る」という理念の実現に向け、情報活用能力育成やAI活用を主軸としたさまざまな支援サービスを展開しております。
この度、教育ネットとして初となる包括連携協定を滑川市と締結し、デジタル技術等を活用した教育活動の提供及び地域資源の魅力を創出する取組みを進めてまいります。
＜連携事項＞
（1） デジタル技術を活用した地域資源の魅力創出に関すること
（2） デジタル技術等を活用した教育活動に関すること
（3） イベント等への出展協力に関すること
（4） 教育支援に関すること
（5） その他地域課題の解決に関すること
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 広報:大谷香穂
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email:media@edu-net.co.jp
