空気源式ヒートポンプ給湯器の世界市場2025年、グローバル市場規模（CO2ヒートポンプ、R410ヒートポンプ）・分析レポートを発表
2025年9月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「空気源式ヒートポンプ給湯器の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、空気源式ヒートポンプ給湯器のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、空気源式ヒートポンプ給湯器市場は2023年に1488.4百万米ドルと評価され、2030年には1862.4百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は3.3％と見込まれています。本レポートは、住宅用（CO2ヒートポンプ、R410ヒートポンプ）および商業・産業用（CO2ヒートポンプ、R410ヒートポンプ）の市場状況を分析し、産業チェーンの発展、最新技術、特許、応用事例および市場動向を包括的に整理しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、政府による省エネ施策と消費者意識の高まりを背景に安定した成長を遂げています。欧州は特に環境規制と再生可能エネルギー政策が市場拡大を牽引しており、北米では住宅や商業施設での普及が進んでいます。一方、アジア太平洋地域は中国が中心となり、旺盛な国内需要、政策支援、強力な製造基盤を背景に世界市場を主導しています。日本や韓国も、省エネとカーボンニュートラルに向けた技術開発により市場拡大が加速しています。
________________________________________
市場分析の主要要素
市場規模とセグメンテーション
市場はCO2ヒートポンプ、R410ヒートポンプ、その他のタイプに区分されます。販売台数や収益、用途別の市場シェアを分析し、2019年から2030年までの成長動向を予測しています。
産業分析
環境規制強化、省エネニーズ、消費者の環境志向が市場を押し上げています。また、冷媒技術や圧縮機の進化が普及を後押ししています。ただし、高額な初期投資や設置条件の制約は市場拡大の課題となっています。
地域分析
各地域の政策、インフラ整備、経済成長、消費者行動を考慮し、成長機会を明らかにしています。中国やインドは低コスト競争力を背景にシェアを拡大しており、欧州は持続可能性志向による需要増が続いています。
市場予測
都市化の進展、再生可能エネルギー導入、脱炭素化政策の推進により、今後も市場は拡大を続けると予測されます。特に新興国市場での需要増が主要な成長ドライバーです。
________________________________________
詳細分析の視点
企業分析
主要企業には、Panasonic、Mitsubishi Electric、GE Appliances、GREE、Midea、Darkin、A. O. Smith、Hitachi、Wotech、Zhejiang Zhongguang、New Energy、Dimplex、Hayward、Viessmann、Toshiba、Alpha-Innotec、Tongyi、Zhongrui、Thermia、Rinnai、Ochsner、Stiebel-Eltron、Sanden、Denso、Itomic、Sanyoなどが含まれます。これらの企業は研究開発、製品ポートフォリオ拡充、グローバル戦略を強化し、競争力を確保しています。
消費者分析
住宅用では省エネ性や環境性能が重視され、商業・産業用ではコスト削減や効率性が導入の決定要因となっています。利用者からのフィードバックは製品改善や市場適応の基盤となっています。
技術分析
CO2冷媒を活用した環境負荷の低い技術や高効率圧縮機の開発が進み、性能と環境適合性が同時に向上しています。今後はさらに高効率で低環境負荷の製品開発が期待されます。
