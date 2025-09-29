こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成城大学 生涯学習支援事業 オープン・カレッジ（無料講座）を生涯学習Webサイト「せたがやeカレッジ」で動画無料配信開始！
大正自由教育のリーダー 澤柳政太郎の生涯と業績
講演者 北村 和夫 氏（聖心女子大学名誉教授）2025年９月２６日（金）配信開始！！
成城大学（東京都世田谷区 学長：杉本 義行）は、2006年に設立した生涯学習支援事業「成城 学びの森」の活動の一環として無料講演会「オープン・カレッジ」を実施しています。 2025年度第１回は、聖心女子大学名誉教授 北村 和夫氏による講演会「大正自由教育のリーダー 澤柳政太郎の生涯と業績」を「せたがやeカレッジ」にて９月２６日（金）より動画配信いたしました。
「大正自由教育のリーダー 澤柳政太郎の生涯と業績」 講義内容
大正デモクラシーの時期に全国に広がった「大正自由教育」は、形式主義的な古い教育を批判する教育の改造運動であった。子どもの個性、自発性、創造性を尊重して、現代教育への扉を開いたのである。この動きの中心的な役割を担ったのが澤柳政太郎であり、彼が創設した成城学園だった。成城の街づくりもまた学園を中心に進められた。
講演では、澤柳政太郎（1865～1927）の生涯を追いつつ、日本の教育改造に重要な意義を持つ業績に焦点をあてたい。文部官僚として明治後期の公教育を発展させたこと、教育学者として日本の教育学を実証的な科学へと改革したこと、大正自由教育のリーダーとして成城学園を創設し、学校改造を進めたこと、国際教育家としての貢献などである。
■講師紹介
北村 和夫 氏（聖心女子大学名誉教授）
1950年長野県生まれ。成蹊学園を経て東京大学教育学部卒業、同大学院博士課程単位取得退学。
1982年より聖心女子大学専任講師。助教授、教授を経て2019年退任、名誉教授。
主な業績に、『澤柳政太郎全集』（全10巻、別巻1）（編集と解説）、『大正期成城小学校における学校改造の理念と
実践』（単著）、『長野県教育史』（第３巻、第４巻、共著）、『長野県史』（第８巻、第９巻、共著）、
『教師のライフコース』（共著）『民俗学と学校教育』（共著）、『聖心女子大学1916~1948~1998』（単著）
『成蹊学園百年史』（監修総括）、『宗教なしで教育はできるのか』（共著）、『澤柳政太郎私家文書目録』（共著）
『「成城小学校と大正新教育―その理念の継承・発展と実践―」の記録』（共著）など
視聴方法：本講演会は「せたがやeカレッジ」の指定講座として動画配信しています。
以下のサイトから視聴可能です。※無料（申込不要）
https://youtu.be/b__tZhKEviY?feature=shared
お問合せ：「成城 学びの森」事務局
〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20
Tel.03-3482-9031 (月～金 9：00-16：00 土 9：00-12：30)
E-mail：manabi@seijo.ac.jp
◆成城大学オープン・カレッジとは
成城大学生涯学習支援事業「成城 学びの森：オープン・カレッジ」は、成城大学・成城学園、成城の地に縁のある方を
講演者としてお招きして開催する講演会です。お陰さまで、年齢を問わず多くの皆様から楽しみの一つと仰っていた
だけるまでに、定着してきております。
◆せたがやeカレッジとは
世田谷区内６大学（国士舘大学・駒澤大学・昭和女子大学・成城大学・東京都市大学・東京農業大学）と区教育委員会が、
共同で運営する生涯学習Webサイトです。大学、そして教育委員会の特色あるコンテンツを無料で配信しています。
