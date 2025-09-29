こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪成蹊大学】公開シンポジウム「生成AIの光と闇」開催のお知らせ 10月8日 主催:日本学術会議 共催:大阪成蹊大学
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）では、2025年10月8日(水)に、公開シンポジウムを駅前キャンパス こみちホールにて開催します。本シンポジウムでは、本年7月に行われたシンポジウム「生成AI時代の人間力育成」の成果を継承し、生成AIの利点（光）と懸念（闇）の両面を可視化という視点から掘り下げます。
【概要】
日 時：令和７年（2025年）10月8日（水）：17：00～18：30
場 所：大阪成蹊大学駅前キャンパスこみちホール（大阪市東淀川区相川1丁目3番7号）ハイブリッド開催
開催趣旨：本年7月に行われたシンポジウム「生成AI時代の人間力育成」における成果を継承しつつ、生成AIの利点（光）と懸念（闇）の両面を可視化という視点から掘り下げます。
総合司会：水井 賢文（株式会社 富士テクニカルリサーチ 営業本部 主査）
開会挨拶（10分）：中村佳正（大阪成蹊大学 学長／教授）
趣旨説明（10分）：小山田 耕二（日本学術会議連携会員、大阪成蹊大学 データサイエンス学部 学部長／教授）
基調講演（40分）：「生成AIの光と闇：教育改革の可能性と限界」馬場 雪乃（東京大学大学院総合文化研究科 准教授）
パネル討論（30分）:タイトル「生成AIは教育の敵か味方か：可視化が導く教育の未来」
モデレーター:筑本 知子（日本学術会議連携会員、大阪大学 レーザー科学研究所マトリクス共創推進センター センター長／教授）
閉会挨拶: 筑本 知子（日本学術会議連携会員、大阪大学 レーザー科学研究所マトリクス共創推進センター センター長／教授）
【対象】
どなたでも参加できます
お申込み方法
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU9421tyRy13XEDWHZaONc2SAERb0GgfXuftflDkKu_hx3bg/viewform
またはフライヤーのQRコードから
【主催/後援】
主催 日本学術会議
後援 大阪成蹊大学
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
