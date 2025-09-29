こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
楽しみながら防災を学ぶイベント「アクタあそBOSAI」 甲南女子大学が包括連携協定を結ぶ株式会社KULと開催
甲南女子大学（神戸市東灘区）は、包括連携協定を結ぶ株式会社KUL（本社：大阪市中央区） と、2025年10月5日（日）に防災関連イベント「第4回アクタあそBOSAI」をACTA西宮東館（西宮市北口町）にて開催し、人間科学部生活環境学科の学生や社会連携課学生スタッフが各コーナーやワークショップを実施します。
包括連携協定に基づく連携事業として、昨年に引き続き4回目の開催となる本イベントでは、さまざまな防災関連の展示や体験コーナーを予定しています。甲南女子大学からは、人間科学部生活環境学科による、減災を学び体験できる「カードで楽しく学ぶ！『防災食』」や、安全のための高視認性の服を紹介する「視認性が高い素材を用いたベストの着用体験／展示」、また社会連携課学生スタッフʼhimawariʼによる防災ワークショップ（11:00～14:30）も実施される予定です。
また、西宮市社会福祉協議会が今回新たに参加し、石川県能登半島地震の被災地の様子を紹介するパネル展示とともに、現地の状況や同協議会による復興支援活動についても発信いたします。さらに、能登の復興支援を目的として名産品を多数ご用意する物産コーナーや、西宮から能登へ応援メッセージを送るコーナーなどを企画しています。
◆第4回アクタあそBOSAI 開催概要
【日 時】 2025年10月5日（日）11:00～15:00
【場 所】 ACTA西宮東館2階 中央ひろば（兵庫県西宮市北口町1-2）
【アクセス】 阪急電鉄 西宮北口駅（神戸線・今津線）北東口より直結
【内 容】 防災関連の展示・体験、能登の物産コーナー
【参加費】 無料
※詳しくはイベントチラシをご確認ください。
甲南女子大学と株式会社KULは、持続的かつ発展的な連携事業を実現するため、相互に協力し「地域社会の発展とその基盤となる人材育成に寄与すること」を目的とした包括連携協定を2024年9月29日に締結しました。今後、目的達成のため、主に「地域活性化に関すること」「安全（防災）・安心に関すること」「共同イベント開催、情報発信に関すること」等について連携し、協力するように努めてまいります。
■株式会社KULについて
大阪市中央区に本社を置き、地域社会の施設や居住者向け利便施設を建設・経営・管理する事業を展開する企業。
＜公式サイト＞ https://www.kul.co.jp/
▼プレスリリース・取材に関するお問い合せ
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL： 078-413-3130（平日9時～17時）
E-mail： koho@konan-wu.ac.jp
