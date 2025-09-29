「茉莉花（まつりか）〈緑茶割・JR〉缶」発売記念 新幹線を貸し切って、特別な先行体験へご招待！

「茉莉花（まつりか）〈緑茶割・JR（ジェイアール）〉缶」発売記念

新幹線を貸し切って、特別な先行体験へご招待！

東京～新大阪をつなぐ「JR缶 旅する茉莉花エクスプレス」

10月25日（土）限定運行！

サントリー株式会社は、「茉莉花 （まつりか） 〈緑茶割・JR （ジェイアール） 〉缶」（以下、「JR缶」）の発売※を記念し、JR東海とコラボレーションした貸し切り新幹線「JR缶 旅する茉莉花エクスプレス」を2025年10月25日（土）13時頃東京発ー新大阪着ののぞみ号にて1車両限定で運行します。

当日は10組20名のお客様を抽選でご招待し、「JR」になぞらえたガーランドなど特別に装飾された車内で「JR缶」を先行体験いただきます。また、車内に設置されたバーカウンターでは「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」をJJ（ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り）など多彩な割り方で提供し、新幹線沿線の名物おつまみとともにお楽しみいただきます。東京駅から新大阪駅までの約2時間半、“JR東海の東海道新幹線”に乗りながら“JR“の魅力をご体感ください。

※全国のコンビニエンスストアで10月28日(火)より数量限定発売。

（一部お取り扱いのない店舗があります）

「JR缶 旅する茉莉花エクスプレス」概要

・開催日時：2025年10月25日（土）

・集合場所・時間：JR東京駅1F日本橋口きっぷ売り場付近 12:20集合（予定）

・列車概要：2025年10月25日（土）東京駅13時頃発―新大阪駅15時半頃着

普通車16号車

・解散場所：JR新大阪駅

・内容：

- 新発売の「JR缶」先行試飲

- 新幹線沿線の名物おつまみとともに、「ジャスミン焼酎 茉莉花」をJJなど多彩な割り方で体験

-「ＪＲ」にちなんだガーランドなどの特別装飾。







キャンペーン概要

・応募受付期間：2025年9月29日（月）～ 10月5日（日）23:59

・招待人数：10組20名様

・開催日：2025年10月25日（土）東京駅13時頃発―新大阪駅15時半頃着 普通車16号車

・集合場所：JR東京駅（12:20予定）

・応募条件：20歳以上、日本国内在住

・応募方法：下記特設サイトよりご応募ください https://mobile.suntory.co.jp/cpn/uni/CSUNL2509251/index.html?openExternalBrowser=1

・当選発表：2025年10月中旬頃、当選者にメールまたはお電話でご連絡(予定)

※キャンペーンに関するお問合せはサントリーキャンペーン事務局までお願いします。

TEL.0120-273-073（無料・オペレーター対応）

受付時間／9：30～17：30（土・日・祝日及び年末年始休業期間を除く）

「茉莉花〈緑茶割・JR〉缶」について

※全国のコンビニエンスストアで10月28日(火)より数量限定発売。

「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」はJJ（ジャスミン焼酎のジャスミン茶割り）に加え、JR（ジャスミン焼酎の緑茶割り）といった飲み方にもご好評をいただいています。今回は、手軽な缶でより多くのお客様にJRの魅力をお届けしたいとの思いから、「茉莉花〈緑茶割・JR〉缶」を10月28日（火）から全国のコンビニエンスストアで数量限定新発売します。

中味は「ジャスミン焼酎〈茉莉花〉」に合うように、3種の異なる特徴の茶葉をブレンドし抽出した緑茶に加え、玉露焼酎を使用しました。緑茶の味わいをしっかりと感じながらも、やわらかい口当たりとやさしい余韻をお楽しみいただけます。

パッケージは、缶中央の文言やお茶の葉のモチーフを配することで、ジャスミン焼酎の緑茶割りであることを訴求しています。また、「無糖・無炭酸」「アルコール分4％」の文言で、中味の特長をわかりやすく表現しました。

※詳細はブランドHPをご覧ください。

（ https://www.suntory.co.jp/sho-chu/matsurika/ ）