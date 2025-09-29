こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【跡見学園女子大学】学園創立150周年記念展「跡見花蹊と跡見女学校―紡がれる歴史と伝統―」を開催／入館無料
日本人女性が創立した国内初の私立女学校である跡見学園。学祖・跡見花蹊が明治８（1875）年、東京・神田に「跡見学校」を開校してから今年で150周年を迎えたことを記念する企画展「跡見花蹊と跡見女学校―紡がれる歴史と伝統―」を、跡見学園女子大学（学長：小仲信孝）新座キャンパスの花蹊記念資料館で12月5日（金）まで開催します。教育者であり、高名な日本画家・書家でもあった花蹊の作品もご覧いただけます。
展覧会名：跡見学園創立150周年記念「跡見花蹊と跡見女学校―紡がれる歴史と伝統―」
場 所：跡見学園女子大学花蹊記念資料館 展示室1・2
開催日程：2025年9月26日（金）～12月5日（金）
開館期間：10時～16時
休 館 日：土曜日、日曜日、10月14日（火）、11月4日（火）、11月27日（木）
※10月25日（土）、10月26日（日）は紫祭につき特別開館。
※11月15日（土）は特別開館。
入 館 料：無料
【関連イベント】
ギャラリートーク（担当学芸員による20分程度の展示解説）
(1)10月25日（土）13：00～
(2)11月28日（金）15：10～
【展覧会の概要】
跡見学園の創立者・跡見花蹊[1840-1926]が掲げた志は、時代を超えて受け継がれ、本年、跡見学園は創立150周年を迎えました。本展は、今年3月より開催された「跡見花蹊と跡見女学校―開学へのあゆみ―」に続く、後期の展覧会です。花蹊円熟期の代表作《秋草図屏風》のほか、掛け軸や、学校が記念に発行した絵葉書、勲章、制服など、様々な資料を通して、跡見学園に息づく歴史と伝統をご紹介いたします。
また、本展では、跡見花蹊が22歳にあたる文久元（1861）年から逝去前年の大正14（1925）年まで、ほぼ一貫して綴った膨大な日記『跡見花蹊日記』を初公開いたします。花蹊の理念は、幼少よりその教えを受け、のちに養子として跡見女学校の二代目校長を務めた跡見李子［1868-1956］に受け継がれました。李子はのちに跡見学園の初代理事長・跡見学園短期大学初代校長にも就任し、生涯を通じて跡見学園の発展に寄与し続けました。また、花蹊の従妹である跡見玉枝［1858-1943］もまた、花蹊に学び、画家として活躍しました。本展においても、その作品をご覧いただけます。
戦争や震災といった困難を乗り越えながら、跡見学園は中学校、高等学校、短期大学、女子大学とかたちを変えながら発展を遂げ、今日に至ります。本展を通じて、跡見花蹊をはじめとする先人たちの歩みと精神に触れていただければ幸いです。
【注意事項】
・来館の際には公共交通機関および本学バス（新座駅・みずほ台駅発着）をご利用ください。自動車での入構はお断りいたします。
・本学バスの乗車時には「花蹊記念資料館の観覧に来た」旨を乗務員にお伝えください。
・キャンパスへの入構時には、大学正門にある門衛所に「花蹊記念資料館の観覧に来た」旨をお伝えください。来館者入構受付票に氏名、電話番号、入構日時等をご記入いただきましたら、通行証をお渡しいたします。通行証は、退構時に必ず門衛所へご返却ください。
・無断でのキャンパス内施設利用や立ち入りはご遠慮ください。
【ミュージアムカードについて】
埼玉県博物館連絡協議会西部地域会議事業として、加盟館園25施設の「埼玉ミュージアムカードhttps://www.atomi.ac.jp/univ/wordpress/wp-content/uploads/2025/07/tirasi_omote-scaled.jpg」を、大好評につき今年度も配布しております。当館では、開催中の企画展にご入館いただいたお客様1名につき1枚、当館オリジナルの「埼玉ミュージアムカード」を配布します。
※）休館日ならびに開館時間外にはミュージアムカードを配布しません。来館前に開館日時をご確認ください。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人跡見学園 広報室
TEL：03-3941-9160
FAX：03-3941-8162
メール：h-koho@atomi.ac.jp
