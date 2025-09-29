こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
１０月１日から、京王トレインポイント会員に鉄道激レア撤去品、スポーツ選手のサイン入りグッズなどをプレゼントする「おでかけがチャンスに！激レアプレゼントキャンペーン」を実施します
～サービス開始２周年を記念した新規登録キャンペーンを同時開催～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、１０月１日（水）から１０月３１日（金）までの間、沿線の活性化および沿線に所在するおでかけスポットへの誘客を目的に、鉄道乗車ポイントサービス「京王トレインポイント」会員を対象とした、「おでかけがチャンスに！激レアプレゼントキャンペーン」（以下、「本キャンペーン」）を実施します。
本キャンペーンでは、１０月中の京王線・井の頭線の月間乗車回数が、前月より５回以上多かった会員に、車両や踏切などで使用されていた貴重な撤去品やアップサイクル品、人気スポーツ選手の直筆サイン入りグッズなどの「激レア賞品」を抽選でプレゼントします。
また、１０月１日（水）に「京王トレインポイント」がサービス開始２周年を迎えることを記念して、１０月中に新規会員登録された方全員に、１２月乗車分のポイント付与率が通常の２倍の１０％となる「新規登録キャンペーン」を同時開催します。
今後も、京王トレインポイントの更なる利便性向上を目指すとともに、よりおでかけしやすいキャンペーンを実施するなど、引き続き魅力的なポイントサービスを提供してまいります。
＜本件のポイント＞
①本キャンペーンでは、１０月中の京王線・井の頭線の月間乗車回数が、前月より５回以上多かった京王トレインポイント会員を対象に、車両や踏切などで使用されていた貴重な撤去品やアップサイクル品、人気スポーツ選手の直筆サイン入りグッズなどの「激レア賞品」を抽選でプレゼント。
②１０月中に新規会員登録された方全員に、１２月乗車分のポイント付与率が通常の２倍の１０％となる「新規登録キャンペーン」も同時開催する。
③今後も京王トレインポイントの更なる利便性向上を目指すとともに、よりおでかけしやすいキャンペーンを実施するなど、引き続き魅力的なポイントサービスを提供していく。
１．「おでかけがチャンスに！激レアプレゼントキャンペーン」について
（１）エントリー期間
９月２９日（月）～１０月３１日（金）
（２）内容
１０月中の京王線・井の頭線の月間ご乗車回数が、前月より５回以上増えた京王トレインポイント会員を対象に、激レア賞品を抽選でプレゼントします。
※既存会員の方は、エントリー前の乗車もカウントされます。
※１０月１日（水）以降に新規登録およびエントリーいただいた方は、登録日の始発以降の
１０月中乗車回数合計が５回以上であれば抽選対象となります。
※専用ホームページ内のフォームに、必要事項を入力いただくとエントリーが完了します。
（３）乗車回数の確認方法
京王アプリ内の「京王トレインポイント」ページの乗車履歴照会からご確認いただけます。
乗車条件などの詳細は専用ホームページでご確認ください。
（４）賞品内容
車両や踏切で使用されていた貴重な撤去品やアップサイクル品や、人気スポーツ選手の直筆サイン入りグッズ、京王線の駅や乗務区での激レア体験イベント、京王グループ店舗で使用できるギフトカードなどが選べます。
※プレゼントの詳細や発送時期などは、専用ホームページをご確認ください。
※プレゼントの内容はやむを得ない事情により予告なく変更となる場合があります。
（５）注意事項
・エントリー（賞品のご応募）はお一人様１回に限り、２回目以降の応募は無効とさせていただきます。
・本キャンペーンは今後予告なく中止または変更となる場合がございます。
・迷惑メール対策等でドメイン指定受信を設定されている場合に、メールが正しく届かないことがあります。以下のドメインを受信できるように設定をお願いします。
メールアドレス：info@keiotrainpoint.jp
（６）専用ホームページ
https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/
２．「京王トレインポイント」サービス開始２周年記念「新規登録キャンペーン」について
（１）実施期間
１０月１日（水）～１０月３１日（金）
（２）内容
期間中、京王トレインポイントに新規会員登録された方全員に、１２月乗車分のポイント付与率が通常の２倍の１０％となるキャンペーンを実施します。
※エントリー不要。
※小児会員および過去に京王トレインポイント会員に登録したことがある方は対象外。
（３）キャンペーンポイント付与時期
２０２６年１月末ごろ
※通常の５％分については、ご乗車の最短３日後に付与されます。
３．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ.０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）
【参考１】京王トレインポイントについて
京王アプリ内の京王トレインポイント専用ページにおいて会員登録（無料）したＰＡＳＭＯで当社線をご乗車いただくと、乗車区間や回数にかかわらず、１回のご乗車ごとにポイントが貯まるサービスです。（定期区間は除く）大人会員は、ご利用運賃の５％分の「トレインポイント」を、小児会員は、ご利用運賃の５０％分の「トレインポイント」をいずれも乗車日の最短３日後に付与いたします。
乗車によって獲得した「トレインポイント」は、京王ポイントに交換、ＰＡＳＭＯにチャージ、京王ＮＥＯＢＡＮＫに交換することができます。詳しくは、専用ホームページをご覧ください。
https://www.keio.co.jp/keiotrainpoint/index.html
※ＰＡＳＭＯは株式会社パスモの登録商標です
※京王ＮＥＯＢＡＮＫは京王パスポートクラブが住信ＳＢＩネット銀行の銀行代理業者として契約締結の媒介を行う銀行サービスです
【参考２】沿線のお出かけ先について
京王電鉄のホームページでは、京王沿線のおでかけ情報や沿線の様々なイベントなどを紹介しています。詳しくは以下をご覧ください。
京王電鉄沿線情報誌：https://www.keio.co.jp/press/
京王電鉄ソーシャルメディアアカウント：https://www.keio.co.jp/contact/socialmedia/
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部
042-337-3106 koho.pub@keio.co.jp
