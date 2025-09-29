岩渕麗楽の初めてシリーズ第4弾は「ソロキャンプデビュー」実はインドア派！？の岩渕さんがキャンプ飯に初挑戦！～2025年9月29日（月）より～ 前編 昭和産業公式 YouTubeチャンネル 後編 ソトレシピTVチャンネル にて 同時公開 キャンプグッズや火おこしなどキャンプ女子におすすめのソロキャンプノウハウも紹介

昭和産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員 塚越英行）は、スポンサー契約を締結しているプロスノーボーダー岩渕麗楽（いわぶちれいら）選手を起用した動画、岩渕麗楽の初めてシリーズ第4弾「ソロキャンプデビュー」を制作。10月1日「天ぷら粉の日」に合わせ、2025年9月29日（月）より【前編】は「昭和産業公式 YouTubeチャンネル」、【後編】は「ソトレシピTVチャンネル」にて公開します。また動画公開を記念し、昭和産業公式X（＠showasangyo_co）にて動画で使用された弊社商品「天ぷら粉黄金・おいしく焼ける魔法のお好み焼粉・オレインリッチ」が当たる プレゼントキャンペーンも実施します。

アウトドアレジャーの定番として幅広い層に浸透し、ますます拡大するキャンプレジャー。都会の喧騒を離れて自然を満喫しながら時間的に余裕がもてるキャンプは、女性にも人気で、若い人を中心にソロキャンパーも増加傾向が続いています。そこで今回は、秋のキャンプシーズンに向けて、岩渕麗楽さんにソロキャンプに初挑戦していただきました。

プロスノーボーダーとして世界で活躍する岩渕さんですが、意外なことに、実はインドア派でキャンプは未経験とのこと。岩渕さんを応援する昭和産業としては、オフにストレスフリーで楽しい時間を過ごしていただけるような新しい趣味を発見していただきたいと思い、「初めてシリーズ」でソロキャンプを提案。岩渕さんと同世代で女子ソロキャンパーとしてYouTubeで活躍するりおきゃんぷさんをお迎えし、『天ぷら粉黄金』をはじめ昭和産業の人気商品を使った美味しく楽しいキャンプ飯を作っていただきました。

動画では、りおきゃんぷさんおすすめのキャンプグッズや気分があがるキャンプセッティング、焚き火づくりなど、ソロキャンプのノウハウも紹介します。

■前編URL： https://youtu.be/sXV5zfTjDxI

ソロキャンプデビュー

■後編URL：https://youtu.be/EKbKEufmO3Q

焚き火料理デビュー

前編では、『天ぷら粉黄金』でフランス発祥の惣菜ケーキ「ホットサンドメーカーで作る！きんぴらのカリカリチーズケークサレ風」づくりに挑戦。調理器具は近年キャンプアイテムとして人気のホットサンドメーカー。10月の緑に映える黄金色の見た目と、『天ぷら粉黄金』だからこそのサクッとカリッとした食感、甘じょっぱい美味しさを堪能いただきました。りおきゃんぷさんから、はじめてのソロキャンプで最初に揃えたいキャンプアイテムもレクチャー。

後編では、『おいしく焼ける魔法のお好み焼粉』と前編の撮影で使い方をマスターしたホットサンドメーカーを使い、お祭りのワンハンドフードをイメージさせるボリューミーな「ホットサンドメーカーで作る！焚き火肉巻きお好み焼き」づくりに挑戦。仕上げに焚き火で焼き上げるというキャンプ飯の醍醐味を体験します。昭和産業の“魔法シリーズ”ならではのふわっとしたお好み焼きに肉巻き＋焚き火でカリッとスモーキーな風味が加わる極旨キャンプ飯を岩渕さんは上手に作れるのか！？りおきゃんぷさん指導の元で行う、初めての焚き火づくりにも注目です。

キャンプを予定されている方も、これから始めたいと思っている方も楽しめて、ハウツーも学べる動画に仕上げました。紹介するレシピは、アウトドアはもちろん、ご自宅でも楽しめます。動画を楽しんで、この秋のレジャー、イベントレシピにぜひご活用ください。

動画概要

・タイトル：プロスノーボーダー岩渕麗楽の初めてシリーズ第4弾

「ソロキャンプデビュー」前編、後編

・公開日 ：2025年9月29日（月）10:00～

・出演者 ：プロスノーボーダー 岩渕麗楽選手

動画クリエイター りおきゃんぷさん

※MCはソトレシピ代表 千秋広太郎氏



動画 URL：（前編） https://youtu.be/sXV5zfTjDxI

（後編）https://youtu.be/EKbKEufmO3Q

ショート動画URL：（前編） https://youtube.com/shorts/fas3b3BPcRU

（後編） https://youtube.com/shorts/effPBcE_uaI?feature=share

撮影時の様子



キャンプ用具で下準備



ホットサンドメーカー調理挑戦



焚き火づくりに挑戦





ホットサンドメーカーで作る！きんぴらのカリカリチーズケークサレ風



ホットサンドメーカーで作る！焚き火肉巻きお好み焼き



焚き火でお好み焼きを仕上げ



初めてのキャンプ体験の感想を岩渕選手に聞きました

「天ぷら粉黄金」で作ったケークサレ風は、カリッとサクッとした食感に、生地のきれいな黄色とほんのりとした甘みもあってとても美味しかったです。天ぷら粉でこんなアレンジできるなんて、本当に大発見でした。「天ぷら粉黄金」は、ただ天ぷらを作るだけでなく、ケークサレ風やドーナツ、アメリカンドックまで作れる※万能な粉なんですね。「おいしく焼ける魔法のお好み焼粉」はふっくら仕上がるので、肉巻きもジューシーに作れました。しかも個包装のためキャンプにも持って行きやすくて便利です。

今回はりおきゃんぷさんの楽しいキャンプHOWTOの説明のおかげで、初めてのことばかりでも安心して挑戦でき、たくさんの新しい発見がありました。ぜひ、オフシーズンに本格的なキャンプデビューをしてみたいです！

※ドーナツ、アメリカンドッグなど水で練った生地の場合は、天ぷら粉100ｇに対し、ベーキングパウダー3ｇ以上と砂糖10ｇ以上の両方を必ず入れてください。

岩渕麗楽（いわぶちれいら）選手 プロフィール

生年月日： 2001年12月14日（23歳）

出身地： 岩手県一関市

競技： スノーボード スロープスタイル ビッグエア

主な戦歴 ：2022年 北京オリンピック スノーボード スロープスタイル５位 入賞

2022年 北京オリンピック スノーボード ビッグエア４位 入賞

2022年 ワールドカップ ビッグエア スイス 優勝

2022年 ワールドカップ ビッグエア カナダ ３位

2022-2023 シーズン FIS ワールドカップ ビッグエア競技

年間ランキング１位

2023年 ワールドカップ スロープスタイル スイス 4位

2023年 X GAMES ASPEN ビッグエア 優勝

2024年 X GAMES ASPEN スロープスタイル 3位

2024年 X GAMES ASPEN ビッグエア 2位

2024年 ワールドカップ スロープスタイル スイス 優勝

2025年 X GAMES ASPEN ビッグエア 2位

2025年 ワールドカップ ビッグエア オーストリア 2位

2025年 世界選手権 スイス スロープスタイル 3位

2025年 世界選手権 スイス ビッグエア 2位

りおきゃんぷ（Rio Camp） プロフィール

YouTubeチャンネル登録者数10万人を超える動画クリエイター。

キャンプ、車中泊、登山などアウトドアの魅力を発信中。

お酒と自然をこよなく愛し、観ているだけで“行った気になれる“ような、癒しと臨場感ある動画を届けています♪。

ソトレシピ（SOTORECIPE）

「ソトレシピ」は、『HAVE A DELICIOUS CAMP！』をテーマに、すべての方に大自然の中で美味しい食事を楽しむきっかけを創る「アウトドア&フードメディア」です。50名以上のソトレシピシェフが提案する初心者でも作れる1,000以上のキャンプ飯レシピ掲載に加え、Instagram・YouTube・TikTokなどのSNS総フォロワー数は約40万人。『キャンプレシピ大全』『キャンプ大全』（ともに新星出版）など監修本は10冊を超え、キャンプ飯に限らずD2Cブランドや地方創生など「食とアウトドア」に関する様々なプロジェクトをプロデュース。

YouTube「ソトレシピTV」：https://www.youtube.com/@sotorecipeTV

WEB：https://sotorecipe.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sotorecipe

昭和産業公式Xにてキャンペーン実施

本動画の公開を記念して、2025年10月１日（水）12:00より昭和産業公式X（＠showasangyo_co）にて「その場で当たる！天ぷら粉の日」インスタントウィンキャンペーンを実施します。ぜひ動画をご覧いただきご応募ください。

キャンペーン概要

＜昭和産業公式HP＞https://www.showa-sangyo.co.jp/

＜昭和産業公式 X＞https://x.com/showasangyo_co

＜昭和産業公式 YouTube＞@ShowaSangyoChannel