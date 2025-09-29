こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
埼玉県内の空き家対策のため、ポラスグループの2社が埼玉りそな銀行と連携協定
ポラスグループ 株式会社中央住宅（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：品川 典久）と株式会社中央ビル管理（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、株式会社埼玉りそな銀行（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：福岡 聡）と、9月29日に『空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定』を締結し、埼玉県内の空き家減少を目的に、対策を進めることとなりました。
『空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定』は、深刻化する空き家問題の解決に向け埼玉りそな銀行が進める「空き家まるごと解決システム」の一環です。この協定に基づき、空き家の①発生抑制、②管理、③活用・流通等、各段階で、当社を含め様々な事業者と連携し、オーナーや利用者に最適なソリューション提案やサービスを提供します。本サービスは、本日9月29日から提供を開始します。
「空き家まるごと解決システム」イメージ図
◆ポラスグループ2社の役割
担当エリア：埼玉県中央部・東部のエリア（さいたま市、川口市、越谷市、草加市等）
■株式会社中央住宅
空き家の『活用・流通』を担当、不動産ソリューション事業部 Re:polus（リポラス）課が、戸建て・マンション空室の売却をサポート。空き家や古家、空室を買い取り、リノベーションを実施し、再販売を行います。
■株式会社中央ビル管理
空き家の『管理』を担当。放置される「迷惑空き家」の発生防止や活用・流通の促進を目的として、『空き家管理サービス』を提供します。様々な事情で「空き家」となった建物を、所有者に変わり室内外の維持のお手伝いをします。賃貸物件の管理会社のノウハウを生かした管理サービスの提供を行います。また、維持管理を通じて、資産価値の向上のためのリノベーションや、リフォーム相談、資産売却や賃貸物件への転向もお手伝いをさせていただきます。
【中央ビル管理 『空き家管理サービス』】
・「安心プラン」（月額5,000円）
月1回、建物の屋内外（建物、庭木）や雨どいの目視点検、郵便物整理、屋内の簡易清掃、雨漏りチェック、通気・通水の実施及び、写真付き報告書作成・提出
・「巡回プラン」（1回2,000円 年2回）
屋外（建物、庭木）の目視確認、郵便物整理及び、写真付き報告書作成・提出
・「ワンコインプラン」（1回500円 年1回）
建物周りの目視確認及び、写真付き報告書作成・提出
※『空き家管理サービス』のご提供は、一般のお客様へも行っております。
本件に関するお問合わせ先
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳
