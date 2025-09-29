ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「ＪＡタウン公式アプリ」をリリースしました。この公式アプリでは、お得なクーポンや旬の商品、お得なキャンペーンのお知らせを配信します。また、簡単に商品を検索してお買い物ができます。

公式アプリのリリースを記念して１０月１日（水）から１１月３０日（日）までキャンペーンを実施します。先着5,000名に、その場で使える300円分のクーポンをプレゼントします。さらに、期間中にダウンロードクーポンを使用してご購入いただいた方の中から抽選で300名にオリジナルグッズが当たります。

アプリダウンロードキャンペーンＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/app_cp2025.aspx

【アプリダウンロード】

アプリは以下のストアよりダウンロードいただけます。

（１） App Store (iOS)：

https://apps.apple.com/jp/app/j%EF%BD%81%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3/id6748817616

（２） Google Play (Android)：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ja_town.app&hl=ja

【アプリダウンロードキャンペーン概要】

期 間 ：2025年１０月１日（水）～2025年１１月３０日（日）

内 容：（１）アプリダウンロードで先着5,000名様その場で使用できる300円分のクーポンをプレゼントします。

※クーポンのご利用には会員登録が必要です。

（２）アプリダウンロードクーポンを使用して商品をご購入いただいた方の中から抽

選で300名にオリジナルグッズのじぇー太タオルハンカチをプレゼントしま

す。

ＵＲＬ ：https://www.ja-town.com/shop/contents3/app_cp2025.aspx

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/ja_jatown