より手軽な導入が可能に、業務用小型ロボット掃除機「RULO Biz」 ソフトウェアアップデート 清掃マップ作成時間を約90％短縮
パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社（以下、パナソニック）は、2025年9月29日より、業務用小型ロボット掃除機 RULO Bizのソフトウェアアップデートを開始します。本アップデートにより、小規模な店舗やオフィス、保育施設など清掃保証範囲200平方メートルの清掃マップ作成に要する時間が従来の約200分から約20分へと大幅に短縮（※1）されます。また、本体のみでマップ作成に必要な設定が可能となるなど、導入の手軽さが向上しました。
RULO Biz導入時には清掃マップの作成が必要です。従来は、磁気テープを用いて侵入禁止エリアを設定し、ロボット掃除機をフロア全体に走行させる必要があったため、清掃保証範囲である200平方メートルのマップ作成には約200分を要していました。2024年のアップデートでは、スマートフォンアプリを用いたリモコン操作でのマップ作成機能を実装し、同面積での作業を約20分に短縮しましたが、作業者のスキルや拘束時間が課題となり、導入の障壁となるケースもありました。
今回のシステムアップデート（※2）により、4パターンのプリセットが本体に内蔵されます。ユーザーがプリセットから選択して清掃エリアを設定すれば、RULO Bizが自動でマップを作成します。これにより、複数フロアや複数マップの同時作成が可能となり、導入時の作業効率が大幅に向上しました。複雑な形状のフロアについては、スマートフォンアプリを用いたマップ作成範囲の指定も可能です。
さらに、効率的に走行させるため、人間が行路を決定する際の思考を基にした独自アルゴリズムを反映。障害物を見つけた際には経路を修正し、座礁リスクを回避。障害物が多く広い場所でも高精度な自動マップ作成が可能となりました。
RULO Bizは2025年11月19日～21日に開催される「ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025」に出展予定です。ブースでは、RULO Bizによる清掃実演や自動マップ作成の方法をご覧いただけます。
パナソニックは、100年育んできたくらしに寄りそう力で、人と地球の未来に続く、感動の商品とサービスを創造することを目指しています。本サービスを通じて、効率的かつ省人化・自動化された快適な清掃を提供し、清掃業界における課題解消へ貢献していきます。
【ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO 2025概要】
会期：2025年11月19日（水）～11月21日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト西展示棟
パナソニックブース：西4ホール 4-F19
＊主催者公式サイト：https://www.jma.or.jp/BMCL/
【RULO Bizとは】
パナソニックが家庭用ロボット掃除機で培った技術とノウハウを活かして開発した、業界最小クラスのクラウド型業務用ロボット掃除機です。コンパクトな三角形状で、オフィスビルの専有部や店舗など、大型業務用ロボット掃除機の導入が難しい、障害物が多い場所での清掃を得意としています。クラウド上での清掃マップ編集、複数台の一元管理、清掃結果の可視化など、お客様のニーズに合わせた柔軟な運用を可能とすることで、業務の効率化やコストの削減、人手不足といった清掃業界における課題解消への貢献を目指しています。
より広い空間の清掃向けには、業務用ロボット掃除機「RULO Pro」も提供しています。
RULO Biz
https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/new-business/solution/rulo-biz.html
RULO Pro
https://www.panasonic.com/jp/company/pmj/new-business/solution/rulo-pro_lp.html
※1 パナソニックテスト環境での検証結果に基づいた数値です。約200分という従来の作業時間は、磁気テープを用いて自動マッピングを行った場合のものです。
※2 すでにご利用いただいているお客様は2025年9月29日（月）より順次自動でアップデートが開始されます。自動アップデートはRULO Bizがネットワーク環境に接続されていることが条件です。
