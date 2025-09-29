こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HEALTHY LOADING BOX予約販売開始！
「神戸マラソン2025」レース前のランナー向け商品
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）は、11月16日（日）に開催される「神戸マラソン2025」のレース前のランナーに向けた完走応援弁当「HEALTHY（ヘルシー）LOADING（ローディング）BOX（ボックス）」を、9月29日（月）より神戸マラソン公式サイトにて予約販売いたします。
「HEALTHY LOADING BOX」は、ロック・フィールドの社内ランナー11名が本気で考え、それぞれの思いを込めて開発しました。マラソン前に何を食べたらよいか悩んでいる方や、おいしくモチベーションを上げたい方は、この機会にぜひお楽しみください。当社は食事を通して、マラソン大会を控えたランナーの皆さんを応援します。
商品名：HEALTHY LOADING BOX
税込価格：1,890円
商品内容：プチトマトのジュレサラダ、グレープフルーツ、蒸し鶏のトマト味噌ソース、島豆腐の塩麹漬けとアボカドひじきのサラダ、海老の生春巻き、牛肉のグリルとポテトサラダ、ブロッコリーのじゃこ和え、味付き茹で卵、黒米ごはん、もっちりな玄米ごはん
※製造時の天候状況などにより一部内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。
本体重量：約600g（容器込み）
商品の受け渡し：11月14日（金）13時～20時、15日（土）10時～19時の神戸マラソンEXPO会場
※商品の受け渡し時に決済を行います。
予約・購入方法：
・事前予約（https://business.form-mailer.jp/fms/0c9958c3293277）
・神戸マラソンEXPOで購入（神戸マラソンEXPOでも一部販売を予定しています）
なお、数に限りがあるため、先着でのお取り扱いとなります。
予約販売期間：2025年９月29日（月）～11月10日（月）
※予定数に達した場合は販売を終了することがあります。
「HEALTHY LOADING BOX」商品企画開発担当者のコメント
ランナーであり惣菜のプロでもある社員が集まり、何度もミーティング、試食そして翌日にはランニングを行いながら作り上げたお弁当です。「レース前のカーボロ―ディングは一般的にいわれていますが、やっぱりおいしく楽しくマラソン当日を迎えてほしい。」
ストイックになりすぎず、ランナーが食べたくなるメニューをひとつにしました。
私たちと一緒に自己ベストを更新しましょう。
神戸マラソン2025公式サイト： https://kobe-marathon.net/2025/
「HEALTHYLOADINGBOX」紹介動画：https://youtu.be/syOCv2_S_sU
株式会社ロック・フィールドについて
1972年創業。惣菜を通して「豊かなライフスタイルの創造」に貢献することを企業理念に掲げ、全国の百貨店や駅ビルに「RF1」など6つのショップブランドを302店舗（2025年8月末現在）、冷凍食品ブランド「RFFF（ルフフフ）」を展開。「健康、安心・安全、美味しさ、鮮度、サービス、環境」を価値観とし、時代や社会の潜在的なニーズに応えるとともに、次代を見据えた価値のある「惣菜」を生み出しています。
コーポレートサイト https://www.rockfield.co.jp
本件に関するお問合わせ先
広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
