こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ソニー銀行へ「スマホＡＴＭ」サービスの提供を開始
～カードレスでＡＴＭ入出金が利用可能に～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、ソニー銀行株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：南 啓二）へ、「スマホＡＴＭ」サービス*1を2025年9月29日（月）より提供開始しました。
「スマホＡＴＭ」サービスとは、キャッシュカードを使わずに、スマートフォンだけでかんたんに現金の入出金ができるサービスです。2017年3月のリリース以降、21行でご利用いただいています（2025年8月末時点）。
「ソニー銀行 アプリ*2」は、来店不要で外貨普通預金の購入、売却、指値申込のお取引や、ソニー銀行口座の残高照会、お振込みなどのお手続きができる、個人のお客さま向けのアプリです。
本サービスの導入により、「ソニー銀行 アプリ」へ新たに「スマホＡＴＭ」の機能が追加され、全国28,000台以上のセブン銀行ＡＴＭでアプリを用いた現金の入出金取引が可能になります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
*1：「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
*2：ソニー銀行が提供する「ソニー銀行 アプリ」の機能詳細は、以下Webサイトをご覧ください。
https://sonybank.jp/tool/app/sb/
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
「スマホＡＴＭ」サービスご利用方法の詳細
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/spAtm/spAtm_howto.html
「ソニー銀行 アプリ」の機能詳細
https://sonybank.jp/tool/app/sb/
以上
