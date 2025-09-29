Gemtek、次世代トランシーバー「OMDN-107 800Gbps LPO」を発表





同社は1.6Tおよび800Gアプリケーション向けに開発されたNewPhotonics LPO+™ 送信器オンチップを採用

コペンハーゲン（デンマーク）, 2025年9月29日 /PRNewswire/ -- 先進ネットワークソリューションの世界的リーダーであるGemtek Technology Company Ltdは本日、OMDN-107 800Gbps DRリニア・プラグ可能光学部品（LPO）トランシーバーを発表しました。この新しいOSFPモジュールは、レーザー、変調器、光信号処理（OSP）を統合したNewPhotonics NPG10202 LPO+™ トランスミッター・オン・チップ（TOC）を搭載しています。Gemtek OMDN-107 800G LPOトランシーバーは、現代のAIおよびクラウドデータセンター向けに高速光接続を提供します。

このトランシーバーモジュールは、統合型光等化機能と強化されたリンク性能を備え、コンパクトで電力最適化されたアーキテクチャにより、ハイパースケーラーおよびデータセンターAIファクトリー向けに、画期的な効率性、性能、コスト効率に優れたスケールアウト型相互接続を実現します。

長期ロードマップの一環として、Gemtekは高速ファイバートランシーバー製品の研究開発および自動化製造への戦略的投資を拡大しています。同社はまた、AIデータセンターと通信伝送ネットワークの両方に対応するため、光トランシーバー製品群を拡充し、業界で高まるスケーラブルで柔軟かつ持続可能な光ソリューションへの需要に応えています。

「ハイパースケーラーがより高速で効率的な接続性を求める中、当社の800G LPOトランシーバーは、AIおよびデータセンターネットワーク向けプラグ可能ソリューションにおけるGemtekのリーダーシップをさらに強化します」と、Gemtek社長のJames Leeは述べています。「当社の大量生産対応自動化製造施設により、Gemtekは信頼性が高くコスト最適化されたトランシーバーを大規模に供給する独自の立場にあり、AI/ML主導の需要加速に伴う世界的な供給ギャップを埋めます。NewPhotonicsとの提携により、現在入手可能な最先端LPOソリューションを市場に投入でき、顧客の即時ニーズと業界のシリコンフォトニクスへの長期的な移行の両方に対応します。」

高度に集積化されたNPG10202 LPO+シリコンフォトニクスPICを活用することで、このトランシーバーは業界をリードする電力効率、最小限のレイテンシ、そして実世界のネットワークトラフィック条件下での堅牢な性能を実現します。

「Gemtekとの協業は、今日の800Gおよび1.6T LPO光接続への移行において、エコシステムがLPO+を高く評価していることの強力な証左です」と、NewPhotonicsの光接続事業担当上級副社長兼ゼネラルマネージャーのDoron Talは述べています。「Gemtekのようなグローバルリーダーとの連携は、光信号処理をフォトニックIC上に直接実装し、AI向けデータセンターの相互接続拡張手法を再定義する当社のLPO+チップの採用を加速させます。」

Gemtek製品およびNPG10202 LPO+ベースのトランシーバーモジュールの提供状況に関する詳細は、https://www.gemteks.com/enをご覧ください。

Gemtek Technologyについて

30年以上の歴史を持つGemtek Technologyは、無線通信、ブロードバンドアクセス、IoTソリューションにおけるグローバルリーダーです。革新性と品質で知られるGemtekは、主要通信事業者やグローバルブランドと連携し、接続技術の未来を形作っています。詳細については、https://www.gemteks.com/をご覧ください。

NewPhotonicsについて

NewPhotonicsは、イスラエル・テルアビブに拠点を置くファブレス半導体企業です。スケールアウトおよびスケールアップ型データセンター相互接続向けに、先進的な光信号処理技術を搭載した革新的なフォトニック集積回路（PIC）ソリューションを設計・提供しています。2020年に設立されたNewPhotonicsは、非公開企業であり、資金調達済みです。詳細については、www.newphotonics.comをご覧ください。

