日本最年長プロボクサー恵良敏彦が9月28日にバンコクにて勝利、世界王者へ到達

陽光アダチボクシングジム所属の恵良敏彦（50）は、9月28日にタイ、バンコクにてWBF世界フライ級タイトルマッチをコムリッチ ナンタペック（タイ）と対戦し2RKOにて勝利し、世界王者に到達。自身が持つ日本人プロボクサー勝利の記録を更新しました。

◆恵良：勝利後インタビュー時のコメント

「タイのボクシング関係者の皆様、私に王座挑戦チャンスをいただきありがとうございます。世界王者はボクシングを始めた中学生の時に決めた目標。怪我で20年のブランクもありましたが、沢山の方々の支えがあり、ブレずにここ（世界王座）まで来ることが出来た。ここを踏み台に更なる高みを目指します。

自身の存在が誰かの勇気や希望になれば。世界に日本人の同年代の底力をアピールできました。」

今回、IBF世界王座挑戦も経験した事もある元IBFアジアチャンピオンのコムリッチ ナンタペックに勝利した恵良敏彦（33勝27K03敗2分）はレコードを更新。

恵良には世界14ヵ国からオファーが来ており、次戦は帰国後の精密検査でのダメージ具合次第ではありますが、来月海外でタイトルマッチが組まれる可能性があります。

＜陽光アダチボクシングジム概要＞

陽光アダチボクシングジム

所在地：大阪市東成区中道3-10-14 エルドムス陽光3番館2F

TEL：06-6973-1282 13:00~ 会長 安達哲夫

TEL：080-4010-0205 選手 恵良敏彦

FAX：06-6973-1282

HP：https://tetsusanforce.wixsite.com/yohkohadachi