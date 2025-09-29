長崎マリオットホテル 音楽演奏会「Moonlight Music」の開催について
九州旅客鉄道株式会社
長崎県音楽連盟 / 長崎OMURA室内合奏団
長崎マリオットホテル（長崎県長崎市、総支配人 吉満啓一郎）は、地域の音楽家の皆さまの演奏を通じた長崎の音楽文化への寄与・貢献を目的に、音楽演奏会「Moonlight Music」を定期的に開催しています。
この度、2025年11月から2026年3月の演奏会日程が以下の通り決定いたしました。美しい音楽の旋律が、ホテルレストランでのひとときをより一層豊かなものにすることをお約束いたします。この機会にぜひ長崎マリオットホテルへ足をお運びください。
1. 日 程
2025年11月８日(土)、23日(日)
2025年12月６日(土)
2026年１月17日(土)、31日(土)
2026年２月７日(土)、14日(土)
2026年３月14日(土)、21日(土) 計９日間
2.場 所
THE AZURITE
3.演奏開始
19時30分 / 20時30分（各回約20分）
4.出演者
長崎県音楽連盟 / 長崎OMURA室内合奏団
小國 雅香 / 丹羽 肇 / 浦ヒロノリ (敬称略)
5.料 金
レストラン及びバーラウンジのご飲食代金のみで、ご鑑賞いただけます。
本演奏会に関するミュージックフィーはございません。
6.予約申込
ご予約は電話095-895-8884（受付10時～22時）
または、２次元コードよりWeb予約も承ります。
空席状況により、予約なしでのご来店も可能です。
Wonderful Nagasaki Hospitality, Always.
長崎らしい、素晴らしいおもてなしの心を常に。