蛍石市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
蛍石市場の概要
蛍石市場に関する当社の調査レポートによると、蛍石市場規模は 2035 年に約 33億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 蛍石市場規模は約 22億米ドルとなっています。蛍石に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、蛍石の市場シェア拡大は、供給の集中と地政学的リスクの高まりによるものです。蛍石は、世界の生産量をリードする中国、メキシコ、南アフリカなど、少数の国に供給が集中している鉱物として知られています。この依存度は、地政学的圧力や規制リスク、そして世界的な市場動向を阻害し、供給の安全性に対する懸念を高める可能性のある法的リスクへのエクスポージャーを増大させています。規制当局と産業界は、供給源の拡大、代替埋蔵量の探索、主要生産国への依存を減らす戦略の適用などを通じて対応し、これらの重要な資源の地政学的環境を再設計しています。
https://www.sdki.jp/reports/fluorspar-market/85794
蛍石の市場調査では、戦略的な鉱物分類とサプライチェーンのレジリエンス（回復力）によって市場シェアが拡大し、蛍石の地政学的重要性が高まっていることも明らかになりました。
蛍石という鉱物は根本的な変化を経験しています。以前は、建設、空調システム、一般産業製造といった循環的な産業の需要に支えられ、需要は不安定でしました。しかし、この変化の激しい時代において、蛍石の成長は加速しており、クリーンエネルギーや最新技術における役割によって、より安定的かつ持続的な需要に対応しています。
しかし、技術的な障壁や製品仕様要件が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されています。かつては循環的で、主に建設、空調設備用冷媒、基礎生産に関連していた蛍石の需要は、クリーンテクノロジーが新たな安定した成長の源泉となるにつれて変化しつつあります。この需要は、ウラン濃縮などの用途でフッ化水素酸に依存しており、高純度の酸性蛍石（CaF2含有率97%超）を生み出しています。技術および環境ガイドラインの厳格化により参入障壁が高まる一方で、垂直統合が進み、電池化学品メーカーは信頼できる供給を確保し、バリューチェーン全体のリスクを軽減するために直接オフテイク契約を締結しようとしています。
蛍石市場セグメンテーションの傾向分析
蛍石 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、蛍石の市場調査は、グレード別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
