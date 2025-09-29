こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
IT導入補助金 支援事業者登録のお知らせ ～楽々Document Plus Cloud,楽々WorkflowII Cloud,楽々Webデータベース」導入の際、中小企業・小規模事業者様は補助金を活用～
住友電工情報システム株式会社は、「IT導入補助金2025」におけるIT導入支援事業者として登録されました。
「IT導入補助金2025」は、中小企業・小規模事業の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXに向けた ITツール(ソフトウェア、サービスなど)の導入経費を補助する公的制度です。
当社はクラウド型文書管理システム「楽々Document Plus Cloud」、クラウド型ワークフローサービス「楽々WorkflowII Cloud」、及びノーコード型エクセル業務効率化支援ツール「楽々Webデータベース」を提供しております。これらの製品を新規導入される中小企業・小規模事業者様は、「IT導入補助金2025」を活用することで導入費用の一部補助を受けられ、従来よりもお求めやすく導入いただけます。
当社はIT導入支援事業者として、IT化・DX化を力強く後押しします。ぜひお気軽にご相談ください。
【対象製品】
・「楽々Document Plus Cloud」100ユーザ・ライセンス
・「楽々WorkflowII Cloud」
・「楽々Webデータベース」スタンダードプラン
【IT導入補助金2025ホームページ】
https://it-shien.smrj.go.jp/
【IT導入支援事業者情報】
https://it-shien.smrj.go.jp/search/businessdetail/?business_numbering=ITP06-0002948
【ITツール・IT導入支援事業者検索 当社製品一覧】
https://it-shien.smrj.go.jp/search/?business_numbering=ITP06-0002948
当社は今後も、今後も卓越したITソリューションをお客様に提供し、社会へ貢献してまいります。
【補足資料】
■楽々Document Plus Cloud
楽々Document Plus Cloudは、契約書管理や電帳法対応、図面やISO文書管理等さまざまな用途で活用できるクラウド型(SaaS)の文書管理システムです。ドキュメントにおける業務フロー(文書作成～承認～保管・活用～廃棄)をクラウド上で一貫して行えます。
2025年4月より生成AI連携オプションを提供開始。RAG*1を応用し、自然な言語での質問・回答が可能な機能です。楽々Document Plus Cloudで版管理された文書に基づき回答するので、常に最新で正式な情報が提供されます。従来の検索方式と比較し、必要な情報を迅速かつ直接的に得られ、業務の効率化・省力化が期待できます。
https://www.sei-info.co.jp/document-plus/document-plus-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=DPC_WFC_WDB250929D
*1:RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容に基づいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。
■楽々WorkflowII Cloud
楽々WorkflowII Cloudは、初期投資やインストール・メンテナンス作業が不要で、月額利用料のみですぐに利用できるクラウドサービスとして、2012年10月よりサービスを開始しました。稟議書や旅費精算・経費精算など申請・承認業務の業務効率化や、意思決定のスピードアップを実現する業務改革ツールとして、中小企業から大企業まで多数のお客様にご利用いただいています。近年では、2021年12月に新たな契約プランの環境契約サービスを追加しました。
「会社全体で大規模に利用したいが、サーバ運用やソフトウェア管理は外部に任せたい」、「単純なユーザ課金では高くなる」といった課題をお持ちのお客様向けの契約プランです。
https://www.sei-info.co.jp/workflow/workflow-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=DPC_WFC_WDB250929D
■楽々Webデータベース
楽々Webデータベースは、ExcelファイルをWebアプリ化することで、従来行っていたExcelファイルの配布・収集・集計作業を大幅に軽減します。また、最新情報をリアルタイムに共有できるため、業務のスピードアップや品質向上などの業務効率化を実現します。
楽々Webデータベースは働き方改革を推進するツールとして、2018年10月よりクラウド版を、また2019年10月からはオンプレミス版をそれぞれ提供開始し、多くのお客様にご活用いただいております。
https://www.sei-info.co.jp/webdatabase/?argument=EkZKmXCQ&dmai=DPC_WFC_WDB250929D
■登録商標について
・楽々Document、楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。
・楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・Excel は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
・その他、記載されている会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部
東京 TEL: 03-6406-2840
名古屋 TEL: 052-533-8704
大阪 TEL: 06-6394-6731
福岡 TEL: 092-284-0232
Email:rakrak@sei-info.co.jp
https://www.sei-info.co.jp/?argument=EkZKmXCQ&dmai=DPC_WFC_WDB250929D