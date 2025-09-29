訪問看護の新しい仲間を募集 ― 「大田ケア訪問看護ステーション」求人情報をリニューアル公開

General Care合同会社

■ リニューアルページ

大田ケア訪問看護ステーション - 求人情報(https://otacare.com/rikuru-to/)

■ リニューアルの背景

近年、在宅医療のニーズは年々高まり、訪問看護師の役割はますます重要になっています。一方で、「職場の雰囲気がわからない」「働き方のイメージが湧きにくい」といった声も多く、求職者にとって情報不足が課題となっていました。

そこで大田ケアでは、採用ページを刷新し、求職者の方に安心して応募いただけるようなコンテンツを充実させました。

■ リニューアルのポイント

スタッフの声を掲載：実際に働く看護師・療法士のインタビューを紹介し、写真も充実。職場のリアルな雰囲気をお伝えします。

働き方の具体例を明示：1日の訪問スケジュールや教育体制をわかりやすく紹介。未経験者も安心です。

Q&Aを充実：求職者様からいただく、よくある問合せをわかりやすく紹介。

■ 募集職種

看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、バックオフィス(人事・マーケティング・総務労務・訪問看護事務等)

■ 代表メッセージ

「訪問看護は一人で動く仕事ではなく、チームで支える仕事です。今回の求人ページを通じて、働く人の安心と成長を大切にする大田ケアの姿勢を知っていただければと思います。」

■ 今後について

大田ケアは、「優しさと思いやり」をモットーに、スタッフ一人ひとりのキャリアアップと働きやすい環境づくりを推進してまいります。今後も継続的に情報発信を行い、より多くの仲間を迎え入れられるよう取り組んでまいります。

【ステーション概要】

名称：大田ケア訪問看護ステーション

事業内容：訪問看護・訪問リハビリテーション

所在地：東京都大田区鵜の木3-11-3 メゾンビラ鵜の木1F

*2026年2月、大岡山にステーションを新規開設いたします。

URL：https://otacare.com/