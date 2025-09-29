【マンダリン オリエンタル】グループ初のゴルフリゾートを2030年にドバイで開業

マンダリン オリエンタル ホテル グループ

世界各地でラグジュアリークラスのホテル、リゾート、レジデンスを展開するマンダリン オリエンタル（mandarinoriental.com(https://www.mandarinoriental.com/ja)）は2030年、アラブ首長国連邦の経済・観光の中心都市であるドバイに、グループにとって初めてとなるゴルフリゾート、マンダリン オリエンタル ジュメイラ ゴルフ エステーツ ドバイを開業いたします。レジデンス施設も併設するマンダリン オリエンタル ジュメイラ ゴルフ エステーツ ドバイは、ドバイ市場内では当グループ3軒目のホテルとなり、高級住宅兼ゴルフコミュニティ「ジュメイラ ゴルフ エステーツ」の拡張開発プロジェクト、「ネクスト・チャプター」の敷地内に誕生いたします。ドバイ南西部に誕生する同施設は、ゴルフ愛好者のための理想のデステネーションとなるのはもちろんのこと、ホテルおよびレジデンス施設においては「ウェルネス」に焦点を置いた充実の施設をご用意し、環境、ウェルビーイング、自然が調和するサンクチュアリのような施設となる予定です。

マンダリン オリエンタル ジュメイラ ゴルフ エステーツ ドバイの施設概要は以下のとおりです。

客室とレジテンス施設

洗練されたデザインとゆとりある空間を備えた、全121室の客室とスイートをご用意いたします。また全97戸のレジデンス施設は3～6ベッドルームのヴィラ様式で、それぞれに専用のアメニティをご用意するほか、オーナー様には隣接するホテル内のプライベートラウンジやミーティングスペース、プール、フィットネスエリアをご利用いただけます。

ウェルネス施設

施設のハイライトとなるのは、数々の受賞歴を誇る「ザ・スパ・アット マンダリン オリエンタル」です。自然に囲まれた、没入感溢れる静寂の空間にて、シグネチャースパトリートメントはもちろんのこと、バラエティに富んだ美容、マッサージメニューをご提供いたします。また、約5千平方メートルの広さを誇るウェルビーイング専用エリアには、男女別のプール、屋外の瞑想専用スペース、バーバー、ビューティーサロンに加え、3つのスイミングプールを備えます。リゾート内様々な施設において、充実したウェルネスプログラムをご用意いたします。

レジャー施設

「マンダリン オリエンタル ジュメイラ ゴルフ エステーツ」では、世界最高峰レベルのレジャー施設を各種完備いたします。ゴルフ関連の施設としては、18ホールのチャンピオンシップコース、ドライビングレンジ（ゴルフ練習場）、アカデミー、アグロノミープログラム（ゴルフコースの芝や植栽の維持・管理プログラム）に加え、メンバーズラウンジ、プロショップ、スポーツバー、ジム、大型ロッカールームを備えたクラブハウスをご用意いたします。また、クラブハウス、屋内外の馬術アリーナ、トレーニング施設、厩舎、ショップ、そして景観豊かなライディングトレイル等を擁する、計7千平方メートルを超える広さのエクエストリアンセンター（乗馬センター）も誕生いたします。お子様のゲスト向けのフルサービスの屋内外キッズクラブや、託児施設もご用意いたします。

料飲・宴会施設

施設内には、個性豊かな計6カ所のダイニング施設が誕生いたします。ホテル館内には、マンダリン オリエンタルならではの洗練された美食をご堪能いただける4軒の多彩なレストランを、そしてゴルフコースに併設されたクラブハウス内のレストラン、ラウンド中に軽食をお楽しみいただけるハーフウェイハウスをご用意いたします。また、社交イベントからビジネスミーティングまで、あらゆる催しに便利にご利用いただける、大宴会場や2つの屋外会場を含む、多彩な会議・イベントスペースを完備いたします。

「マンダリン オリエンタル ジュメイラ ゴルフ エステーツの開業は、当グループが本地域におけるプレゼンスを拡大する上で極めて重要な節目となります。当グループにとって初めての本格的なゴルフリゾートとなる本プロジェクトは、ワスル社との強固なパートナーシップの証であり、卓越したデステネーションを創出するという両社共通のビジョンを体現するものです。世界水準のホスピタリティに、ゴルフや乗馬、ウェルネス体験を融合させることで、唯一無二のライフスタイルを提供し、レジデンス施設においては、真に上質な暮らしを求める皆様が集う、活気に満ち、洗練されたコミュニティを形作る予定です。」（マンダリン オリエンタルのグループ最高経営責任者（CEO）、ローラン・クライトマンのコメント）

「ジュメイラ・ゴルフ・エステートにおいてマンダリン・オリエンタルとのパートナーシップを結ぶことで、『ネクスト・チャプター』プロジェクトは、ドバイにおける次世代の統合型ライフスタイルを形成するというその使命において、重要な節目を迎えることとなります。今回のコラボレーションは、高い評価を頂戴したマンダリン・オリエンタル・ジュメイラや、アイコニックなワスル・タワーなど、これまで両社が成功裏に協業したプロジェクトを基盤に成り立っています。当社は、ウェルネス、人間間のつながり、洗練性をグローバルな視点でシームレスに融合させた目的地を創出することを常に目指しています。このパートナーシップは、未来都市としてのドバイのビジョンを体現し、これからの世代に向けて現代的なライフスタイルを新たに定義するものなのです。」（ホテル開発を担う、ワスル・グループ最高経営責任者（CEO）、ヘシャム・アブドラ・アル カシム氏のコメント）

- ワスル・グループについて

ドバイ不動産公社（DREC）によって設立された、ドバイ最大級の不動産開発・運営会社です。住宅、商業、ホスピタリティ、産業施設など多岐にわたる資産の管理・開発を通じ、ドバイの都市景観とライフスタイルの形成において中心的な役割を担っています。現在、計6万戸以上の住宅・商業物件、1千棟を超える建物、5,500区画以上の多用途の土地を管理・運営しており、ドバイ不動産セクターの中核企業として確固たる地位を確立しています。持続可能な開発やイノベーション、そして住民と投資家双方の生活の質を高めるための取り組みを通じ、ドバイ首長国の長期的なビジョンの実現に貢献しています。

- マンダリン オリエンタルについて

マンダリン オリエンタルは、世界各地で最上級クラスのホテル、リゾート、レジデンスを所有・運営しており、これまでに権威ある賞を数多く頂戴しております。全ての施設が、香港とバンコクの2カ所で誕生した当グループを特徴づけるアジアの遺産を受け継ぎつつ、立地するロケーションの魅力を最大限に体現化しており、各ホテル独自のファン（地元職人によって丹念に作られた扇子）がその象徴となっています。世界中どの場所においても、常に卓越性を追求する情熱を元に、平凡を非凡に、ゲストをファンへと変える、充実した体験を、「伝説的」と称されるサービスを通じてご提供することを指名として掲げています。現在、27の国と地域において、計43軒のホテル、12のレジデンス施設、26の「エクセプショナル・ホームズ」を展開しており、多数の新規開発プロジェクトも推進しております。マンダリン オリエンタルは、長期的な視点での持続可能な成長を達成しつつ、ラグジュアリー・ホスピタリティ業界における革新的リーダーとしての地位を高め続けています。当グループについてのより詳細な情報は当社のSNSチャンネルおよびウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja)をご参照ください。報道関係者様向けのサイトはこちら(https://press.mandarinoriental.com/)となっております。