2025年11月5日（水）巣鴨で料理イベント「ハーブが薫る、地中海の家庭料理パーティ！」を開催 （『世界家庭料理の旅』著者・織田博子×ハーブコンシェルジュ・小早川愛）　フレッシュハーブのお土産付き

合同会社しろいぶた

料理イベント「ハーブが香る、地中海の家庭料理パーティ！」第0回目として開催する、メディア向け限定紹介イベントです。報道関係者の皆さまのご取材を心より歓迎いたします。ぜひ当日の様子をご覧いただき、誌面・番組等でご紹介いただければ幸いです。

当日は、秋のウェルカムハーブドリンクから始まり、エジプトの「ババガヌーシュ」、南仏プロヴァンスの香り漂うスペイン風チキンパエリア。食後にはモロッカンミントティーと、地中海各国の家庭料理を味わえます。世界の家庭料理や歴史を研究しマンガを描き続けて来た織田がハーブについて紹介。また、ハーブコンシェルジュの小早川さんの豊富な知識からハーブの栄養や効果について学ぶことができます。料理を食べながら、五感で学べる料理イベントです。

さらに終了後には、株式会社ポタジェガーデン特製「フレッシュハーブブーケ」をお土産にご用意しています。

フレッシュハーブブーケ

■ 提供メニュー

秋のウェルカムハーブドリンク

前菜：ババガヌーシュ（エジプト）＝なすのディップ

メイン：エルブ・ド・プロヴァンス香るチキンパエリア（スペイン）

食後：モロッカン・ミントティー

パエリア

ババガヌーシュ（写真中央）

■ タイムテーブル

11:45 受付開始

12:00 講師・会場紹介、乾杯

12:30 トーク「地中海のハーブ使いと食文化」

13:00 終了

13:30 解散



■ 開催概要

日時：2025年11月5日（水）12:00～13:30

会場：RYOZAN PARK GRAND

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-9-1 グランド東邦ビル(https://share.google/PCWACjQNKCDigxmD7)

JR山手線「巣鴨駅」徒歩2分、都営三田線「巣鴨駅」徒歩4分

参加費：12,000円

■お申込み

Peatixサイトより(https://herb-kateiryouri.peatix.com/view)

■講師紹介

織田 博子（おだ・ひろこ）／マンガ家・料理研究家

マンガ家、料理研究家。著作に『世界家庭料理の旅』『女一匹シベリア鉄道の旅』『世界の子育て くらべてみたら、心がふわっとラクになった』など多数。産経新聞連載「世界の食卓Trip」を執筆し、各国の文化や暮らしを子細に描く。料理イベント「世界家庭料理の旅」を主催し、料理を通じた異文化交流を展開。さらに、アフリカ最大のポップカルチャーイベント「Comic Con Africa」での講演や、ブルガリアでの個展開催など、国際的に活動の場を広げている。



合同会社しろいぶた 代表社員

著作

小早川 愛（こばやかわ・あい）／ハーブコンシェルジュ

TBS「マツコの知らない世界」、NHK「あさイチ」などメディア出演多数。

産経新聞「ハーブと暮らす」連載中。日本薬科大学招聘講師。

著書に『わたしに効くハーブ大全』『がんばらないハーブごはん』（主婦の友社）。

4児の母。文京区在住。

著作

■会場

RYOZAN PARK

「働く」「学ぶ」「暮らす」「育てる」の新しい形を提案する、

都内唯一のコミュニティ

その名は、中国・明代の長編小説『水滸伝』の故事から、野心家の集う場所とされる梁山泊に由来する。商業出版８冊超えの漫画家、開業医、弁護士、編集者、銀行家、ウェルビーイング研究家、ハーブ専門家、日本たまごかけごはん研究家などメンバーの職種はさまざま。スコットランド地方から直輸入した調度品に囲まれているオフィスはヨーロッパのヴィンテージホテルのような雰囲気を醸し出している。東京都の創業支援（インキュベーション）認定施設。

会場

RYOZAN PARK GRAND

170-0002 東京都豊島区巣鴨1-9-1 グランド東邦ビル(https://share.google/PCWACjQNKCDigxmD7)



入口がいくつかありますので、以下の写真をご参照ください



アクセス

JR山手線「巣鴨駅」(池袋駅から2駅)徒歩2分

都営三田線「巣鴨駅」徒歩4分

■ 注意事項

受付は開始15分前からとなります。

メニューは一部変更となる場合があります。



■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社しろいぶた

担当：オガワ

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-９-１ グランド東邦ビル１F

TEL：050-3396-6023

E-mail：info@odahiroko.jp

公式サイト：https://odahiroko.jp/

写真・取材のご希望も承ります。お気軽にお問い合わせください。