男性向け腸活下着LUNDATTE代表、万博登壇　スタートアップの知財戦略を語る

株式会社LUNDATTE■社会課題：スタートアップを脅かす知財リスク

特許庁の調査（令和3年度）によると、設立前から知財戦略を持つ企業は製造業で約46%、情報通信業ではわずか14％。

資金や人員に限りがあるスタートアップが、商標・意匠を後回しにして事業を進めた結果、模倣や侵害で存続の危機に陥るケースは少なくありません。

これは海外進出を目指す日本のスタートアップにとっても決して他人事ではありません。国際的には、世界的な大手企業でさえ主要国でブランド名を先に商標登録され、名称が使用できなくなる事例も発生。

商標は「早い者勝ち」が基本ルールであり、外国からの侵害も多いのが現実です。創業初期からの備えが、事業を守る唯一の手段といえます。

■LUNDATTEの挑戦：腸活×下着という未開拓領域

LUNDATTEは男性向け腸活下着「腸いいパンツ」を展開。

縫い目やウエストゴムを排した独自構造で、冷えや腸の不調を抱える男性の体を内側から支え、健康課題をファッションの力で解決するブランドです。

代表の木村は、米国留学中にファッション業界での商標トラブルを学び、創業前から知財の重要性を認識。

社名「LUNDATTE」と商品名「腸いいパンツ」で商標登録を完了し、意匠権取得、特許も出願中と、創業段階から防衛・攻め双方を見据えた体制を築いてきました。

■万博セッション概要- プログラム名：明日を変える知財のチカラhttps://www.inpit.go.jp/blob/expo2025/- 開催日程：2025年10月6日（月）13:30～18:30（全4セッション）- 会場：大阪・関西万博会場EXPOメッセ（WASSE）- 主催：特許庁、近畿経済産業局、INPIT、日本弁理士会- 内容：国内外で知的財産を活用する女性経営者によるトークイベント。登壇者による経験の共有やディスカッションを通じて、知財を活かした経営戦略や事業展開のヒントを得られる場を提供します。- LUNDATTE代表の役割：第一セッション（14:15～15:10）において、登壇者兼ファシリテーターを務めます。

本イベントには、経済産業省の女性起業家支援プログラム「LED関西」「RED TOKYO」、さらに「Giraffes JAPAN」などに関わった経験を持つ起業家や実践者が集まり、ビジネスコンテストやアワードでの受賞歴を持つ女性起業家たちが登壇します。社会課題解決を軸に事業を展開し、知財を掛け合わせたそれぞれの取り組みを紹介します。

■社会に届けたいメッセージ

「知財は大企業だけのものではありません。“想いを形にするすべての人”が守るべき資産です。

商標は早い者勝ち。だからこそ、アイデア段階の頃から知財について相談する意識を持つことが大きな差につながります。アイデアを守る最初の一歩が、未来を変える力になることをこれから行動を起こされる方々にお伝えしたいです。」（木村）

※出典

特許庁「スタートアップが直面する知的財産の課題に関する調査研究報告書（令和3年度）」

https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/startup/document/index/startup_r3_hokoku_youyaku.pdf#page=9

株式会社LUNDATTE

https://lundatte.com

LUNDATTE（ルンダッテ）は、「腸活×ファッション」をテーマに、冷えや腸の不調をケアしたい男性に向けたハイウエストボクサーパンツ〈腸いいパンツ〉を企画・製造・販売するD2Cブランドです。無縫製・ウエストゴムなし・リバーシブルの特許出願中※の独自構造と、“男性の腸活”に特化した提案が注目を集め、これまでに700枚を販売。高い伸縮性と快適性は、体格の大きな国内在住の外国人（特にフランス人）からも好評で、スポーツウェアや新たなファッションアイテムとして支持されています。今後は北米展開も視野に入れ、ブランドの世界観を広げてまいります。

※意匠登録済／特許出願中