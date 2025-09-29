Ｓｋｙ株式会社が「日経BPガバメントテクノロジー自治体ITシステム満足度調査 2025-2026」運用管理・仮想化ソフト/サービス部門で6年連続1位を獲得しました

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、日経BP（本社：東京、社長：井口 哲也）が2025年9月29日に発表した「日経BPガバメントテクノロジー 2025年秋号 自治体ITシステム満足度調査 2025-2026」において、「運用管理・仮想化ソフト/サービス部門」で6年連続1位を獲得しました。

日頃より、弊社商品をご愛顧いただいておりますお客様に、あらためて感謝いたします。

Ｓｋｙ株式会社では、今後もお客様により高いご満足を提供すべく、各種の取り組みを継続・強化してまいります。

調査結果の詳細は、「日経BPガバメントテクノロジー」（2025年秋号）をご参照ください。

■自治体ITシステム満足度調査 2025-2026の調査概要

「日経BPガバメントテクノロジー 自治体ITシステム満足度調査」は、日経コンピュータ誌が企画・実施した「顧客満足度調査」（対象は民間企業を含む1万2,787社・団体の情報システム部門）のうち、官公庁・自治体の計106団体からの回答を集計したもの（調査票発送数は1,622団体）。調査の実務は日経BPコンサルティングが担当した。官公庁・自治体に限定した回答率は6.5％。調査期間は2025年4月1日から5月27日まで。郵送法で実施した。

■Ｓｋｙ株式会社の概要

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。

https://www.skygroup.jp/

■「SKYSEA Client View」の概要

「使いやすさ」をコンセプトに、ログ管理・セキュリティ管理・デバイス管理といった「情報漏洩対策」や「IT運用管理」を支援する機能を搭載したソフトウェアです。激化するサイバー攻撃に対するエンドポイントセキュリティや、リモートワークなどの多様化する働き方を支援する機能も搭載するほか、各メーカー様の製品と連携することで各種対策をさらに強化いただける連携ソリューションも提供しています。管理するPCの台数やセキュリティポリシー、ワークスタイルなど、お客様ごとの利用環境やニーズに応じて、オンプレミスとクラウドから選べるサービスをご用意しています。

https://www.skyseaclientview.net/

https://www.skyseaclientview.net/cloud/

