「自分に自信がある」人の最新像はワーク・ライフ・バランスや“自分らしさ”重視／「自信がある」人は10代女性で1.6倍に、一方で50代・60代男性は減少







【図2】「自分に自信がある」人 意識項目比較 生活意識（2014・2024年）



■2014・2024年の生活意識比較：「自分らしさ」「ワーク・ライフ・バランス」…生活意識は2014・2024年で同様の傾向2024年は「便利なものを取り入れて時間・手間を節約したい」が3位にランクイン2014年と2024年において「自分に自信がある」と回答した人の意識項目で、スコアの高かった上位5項目を紹介します（図2）。「自分に自信がある」人の生活意識のうち、最も高いのは「自分らしくいられるものを身に着けたい」（2014年 93.6％、2024年90.9％）でした。そのほか「お金はかけなくてもセンスのいいものを身に着けたい」、「自分の生活が他人に踏み込まれるのはいやだ」など、2014・2024年どちらでもランクインしている意識項目が多く、同様の傾向がみられます。一方、2024年の特徴として「『ワーク・ライフ・バランス』のとれた生活をしたい」の意識項目は2014年の3位から2位に上昇したほか、新たに「便利なものを取り入れて時間・手間を節約したい」が3位にランクイン。これらのことから、「自分に自信がある」人は約10年前も現在も自分の身に着けるものや生活に意識が向いており、特に現代は仕事と生活とのバランスを取り”自分らしさ”を大切にしている傾向があり、コミュニケーションの面では人との適度な距離感を重視している人、ということがうかがえます。