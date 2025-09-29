こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
１１月の平日に利用可能な座席指定券の月間シート「京王ライナーPremium Pass」を期間限定で販売します！
～いつものライナーをいつもの席で、一括予約で快適な通勤・通学を～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、一部の「京王ライナー」を対象として、１１月平日の１カ月間、同列車・同座席を一括で購入できる「京王ライナーPremium Pass（以下、「本企画」）」を期間限定で販売します。
本企画は、京王八王子駅７時４８分発の上り「京王ライナー８号」と、橋本駅７時１０分発の上り「京王ライナー３６号」の２本を対象に、事前申し込みのうえ、抽選により数量限定で販売するものです。申し込み時に希望の号車、座席番号を選択することも可能です。
京王ライナーを頻繁にご利用されるお客さまからご要望の多い、購入手続きの簡略化や予約座席の固定化を実現することで、毎日同じ座席に着席できる安心感および快適性をご提供します。
今後ともお客さまのご利用状況などを踏まえ、京王ライナーのさらなるサービス向上・拡充に取り組んでまいります。
＜本件のポイント＞
①１１月４日（火）から２８日（金）までの平日１８日間、一部の「京王ライナー」において、同列車・同座席を一括予約可能な「京王ライナーPremium Pass」を期間限定で発売。
②申し込み期間は、９月２９日（月）から１０月１３日（月・祝）までで、京王八王子駅発の８号と橋本駅発の３６号の２本が対象。申し込みの際、希望の号車および座席番号を選択することも可能。
③本企画の本格導入含め、今後ともお客さまのご利用状況などから、京王ライナーのさらなるサービス向上・拡充に取り組む。
１．「京王ライナーPremium Pass」について
（１）実施期間
１１月４日（火）から１１月２８日（金）までの平日 計１８日間
（２）対象列車
（３）販売料金
１０，８００円（税込み）
※座席指定料金のほかにシステム手数料等が含まれます。
※１人につき１席までの購入となります。
※対象の「京王ライナー」が運休した場合は、運休本数に応じて座席指定料金分（１本あたり
４１０円（税込み））を実施期間終了後に一括で返金します。
※別途乗車券が必要となります。
（４）抽選応募について
応募期間：９月２９日（月）～１０月１３日（月・祝）
当選発表：１０月２０日（月）ごろ
※当選結果の発表は、当選者様への連絡をもってかえさせていただきます。
（５）応募方法
以下、応募サイトよりお申し込みください
https://keio.tabibako.net/special/keioliner_myseat2511
※支払い方法は、オンライン決済（クレジットカードのみ）となります。
※京王チケットレスサービスのほか、券売機での購入はできませんのでご注意ください。
（６）変更・キャンセル
当選者通知と同時にオンライン決済（クレジットカードのみ）についてご案内します。
決済後は変更およびキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
２．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ.０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）
【参考１】土・休日限定「京王ライナー」座席指定料金割引キャンペーンについて
１．概要
よりお得に「京王ライナー」の快適さを実感していただけるよう、土・休日限定で対象列車において通常４１０円（税込み）の座席指定料金を３００円（税込み）に割引するキャンペーンが実施中です。
２．実施期間
９月６日（土）から１０月２６日（日）までの土・休日 計１９日間
３．対象列車
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部
042-337-3106 koho.pub@keio.co.jp
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、一部の「京王ライナー」を対象として、１１月平日の１カ月間、同列車・同座席を一括で購入できる「京王ライナーPremium Pass（以下、「本企画」）」を期間限定で販売します。
本企画は、京王八王子駅７時４８分発の上り「京王ライナー８号」と、橋本駅７時１０分発の上り「京王ライナー３６号」の２本を対象に、事前申し込みのうえ、抽選により数量限定で販売するものです。申し込み時に希望の号車、座席番号を選択することも可能です。
京王ライナーを頻繁にご利用されるお客さまからご要望の多い、購入手続きの簡略化や予約座席の固定化を実現することで、毎日同じ座席に着席できる安心感および快適性をご提供します。
今後ともお客さまのご利用状況などを踏まえ、京王ライナーのさらなるサービス向上・拡充に取り組んでまいります。
＜本件のポイント＞
①１１月４日（火）から２８日（金）までの平日１８日間、一部の「京王ライナー」において、同列車・同座席を一括予約可能な「京王ライナーPremium Pass」を期間限定で発売。
②申し込み期間は、９月２９日（月）から１０月１３日（月・祝）までで、京王八王子駅発の８号と橋本駅発の３６号の２本が対象。申し込みの際、希望の号車および座席番号を選択することも可能。
③本企画の本格導入含め、今後ともお客さまのご利用状況などから、京王ライナーのさらなるサービス向上・拡充に取り組む。
１．「京王ライナーPremium Pass」について
（１）実施期間
１１月４日（火）から１１月２８日（金）までの平日 計１８日間
（２）対象列車
（３）販売料金
１０，８００円（税込み）
※座席指定料金のほかにシステム手数料等が含まれます。
※１人につき１席までの購入となります。
※対象の「京王ライナー」が運休した場合は、運休本数に応じて座席指定料金分（１本あたり
４１０円（税込み））を実施期間終了後に一括で返金します。
※別途乗車券が必要となります。
（４）抽選応募について
応募期間：９月２９日（月）～１０月１３日（月・祝）
当選発表：１０月２０日（月）ごろ
※当選結果の発表は、当選者様への連絡をもってかえさせていただきます。
（５）応募方法
以下、応募サイトよりお申し込みください
https://keio.tabibako.net/special/keioliner_myseat2511
※支払い方法は、オンライン決済（クレジットカードのみ）となります。
※京王チケットレスサービスのほか、券売機での購入はできませんのでご注意ください。
（６）変更・キャンセル
当選者通知と同時にオンライン決済（クレジットカードのみ）についてご案内します。
決済後は変更およびキャンセルはできませんので、予めご了承ください。
２．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ.０３－３３２５－６６４４（９：００～１８：００）
【参考１】土・休日限定「京王ライナー」座席指定料金割引キャンペーンについて
１．概要
よりお得に「京王ライナー」の快適さを実感していただけるよう、土・休日限定で対象列車において通常４１０円（税込み）の座席指定料金を３００円（税込み）に割引するキャンペーンが実施中です。
２．実施期間
９月６日（土）から１０月２６日（日）までの土・休日 計１９日間
３．対象列車
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部
042-337-3106 koho.pub@keio.co.jp