『キノコ伝説：勇者と魔法のランプ』×ＴＶアニメ『ダンジョン飯』10/1(水)よりコラボ開催！
JOY MOBILE NETWORK PTE. LTD.が配信するキノコが主役の超爽快放置RPG『キノコ伝説：勇者と魔法のランプ』は2025年10月1日(水)よりTVアニメ『ダンジョン飯』とのコラボイベントを開催いたします。ライオスやマルシル、チルチャック、センシ、イヅツミなどの人気キャラクターが登場し、美味しすぎる異世界冒険、始まります！
【コラボ期間】
2025年10月1日(水)00:00～2025年10月19日(日)23:59
■コラボ記念ログインボーナス
コラボ記念ログインボーナスを開催予定！コラボ期間中に7日間ログインすることで、コラボ仲間「ミミック」、SR星将カード「イヅツミ」、スキン「ライオス」などの報酬を獲得できます！ぜひこのチャンスをお見逃しなく！
■コラボアイコンフレーム「ダンジョン飯」を全員にプレゼント！
コラボ期間中、アイコンフレーム「ダンジョン飯」を全員にメールで配布いたします！ぜひコラボを楽しんでください！
（※メール配布の日時は未定です）
■コラボイベント商店にて豪華アイテム入手可能！
コラボ期間中、イベントのミッションクリアで獲得した報酬アイテムでコラボイベント商店にて武器飾り「ファリンのメイス」・髪飾り「マルシルの使い魔」・顔飾り「生ける絵画」・称号「ダンジョン飯」と無料で交換できます！コラボアイテムを集めに行きましょう！
■コラボキャラクターのスキンが販売予定！
コラボ期間中、特別なスキンパックが登場！ご購入いただくと、「センシ」と「イヅツミ」のコラボ限定スキンから、お好きなスキンを1つ選んで入手できます。このスキンパックはコラボ期間内に2回販売されるので2キャラともゲットしたい方もご安心ください！
■コラボ多数アイテム登場！
コラボ期間中、人気キャラクター「マルシル」「チルチャック」のコラボ限定スキンを手に入れるチャンスがあります。また、コラボ騎乗「レッドドラゴン」「グリフィン」、背飾り「大麦の雑炊」、コラボ神器「ケン助」も登場します！ぜひゲーム内をチェックしてくださいね！
■コラボバトルパス登場！
10月1日から10月7日までのコラボイベント期間中、コラボバトルパスを購入することで、顔飾り「エルフの耳」・髪飾り「センシの兜」・武器飾り「マルシルのアンブロシア」がもらえます！さらに、コラボ仲間「歩き茸」も入手可能です！
10月13日から10月19日までのコラボイベント期間中、コラボバトルパスを購入することで、顔飾り「宝虫の眼鏡」・髪飾り「マンドレイク」・武器飾り「シスルの魔術書」がもらえます！さらに、コラボ仲間「ゴーレム」も入手可能です！
■コラボ星将カード登場！
10月1日から10月19日までコラボ期間中、限定イベント「星将ガチャ」に参加して、コラボ限定星将カードを手に入れましょう！
▼星将カード
【SSR】ライオス
【SSR】マルシル
【SR】チルチャック
【SR】センシ
【SR】イヅツミ
■コラボ限定スタンプ登場！
ゲーム内にコラボ限定スタンプ（全8種）が期間限定で登場します。コラボ期間中にログインするだけで、すべてのスタンプを無料で使用できます！個性豊かなスタンプで、フレンドとの会話をもっと盛り上げましょう！
■コラボ開催記念！リポストキャンペーン開催！
<開催期間>：10月2日～10月19日
『キノコ伝説：勇者と魔法のランプ』×TVアニメ『ダンジョン飯』のコラボ決定記念キャンペーンをX(旧Twitter)にて開催いたします。公式Xアカウント［@kinoden_jp(https://x.com/kinoden_jp)］をフォローして「コラボ開催中 記念キャンペーン」ポストをリポストして応募すると、Amazonギフト券1000円分が20名様に当たるチャンス！ぜひご参加ください！
公式サイト：https://kinoden.acenetgamejp.com/(https://kinoden.acenetgamejp.com/)
公式X：https://twitter.com/kinoden_jp(https://twitter.com/kinoden_jp)
公式Youtube：https://www.youtube.com/@kinoden_jp(https://www.youtube.com/@kinoden_jp)
ダウンロード：https://bit.ly/kinoden_onelink(https://bit.ly/kinoden_onelink)
公式Discord：https://discord.gg/ejNzvaSYhr(https://discord.gg/ejNzvaSYhr)
公式LINE：https://lin.ee/6BO6MaS(https://lin.ee/6BO6MaS)
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxdzz.jp.and(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mxdzz.jp.and)
APP Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6473767344 (https://apps.apple.com/jp/app/id6473767344)
■ ゲーム概要
✦タイトル:キノコ伝説：勇者と魔法のランプ
✦ジャンル: キノコが主役の超爽快放置RPG
✦対応OS: iOS / Android
✦配信日: 2024年2月23日(金)
✦価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり
✦権利表記: (C)JOY MOBILE NETWORK PTE. LTD.
※記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。